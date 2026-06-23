Центр специальных операций «Альфа» СБУ отмечает 32-ю годовщину со дня создания подразделения

23 июня Центр специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины отмечает 32-ю годовщину со дня создания. По данным СБУ, подразделение является одним из самых результативных в составе Сил обороны Украины и последние три месяца возглавляет рейтинг по объемам уничтожения живой силы противника и техники с помощью беспилотников, пишет УНН.

Детали

Как сообщил и.о. Главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара, спецназовцы Центра выполняют задачи как на линии фронта, так и в глубоком тылу противника.

У россиян регулярно полыхает «бавовна», а на линии боевого соприкосновения – неуклонно уменьшается количество живых оккупантов и ежедневно горит их пораженная техника. На счету подразделения до 20% всех потерь вражеской пехоты – отметил Хмара.

По информации СБУ, бойцы ЦСО «Альфа» работают на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

Подразделение заявляет о тысячах пораженных целей противника

По состоянию на июнь 2026 года спецназовцы подразделения поразили 1896 танков, 3458 боевых бронированных машин, 344 реактивные системы залпового огня, 3952 артиллерийские системы и 649 систем противовоздушной обороны.

Также в СБУ сообщили о поражении 540 систем радиоэлектронной борьбы и разведки, а также 23 517 беспилотников и наземных роботизированных комплексов противника.

В ведомстве отметили, что подразделение участвует в нанесении ударов по стратегическим объектам на территории рф. Среди целей, которые называет СБУ, – Московский нефтеперерабатывающий завод, терминал «Таманьнефтегаз», газовый терминал в порту «Темрюк», инфраструктура порта «Усть-Луга» и НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

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Операторы ЦСО «Альфа» также участвовали в спецоперации «Паутина», в ходе которой, по данным СБУ, было поражено 41 российский самолет, а нанесенный ущерб оценивается в более чем 7 млрд долларов.

По данным СБУ, за время полномасштабной войны 25 военнослужащих Центра получили звание Героя Украины, а более тысячи бойцов награждены государственными наградами.

ЦСО «Альфа» СБУ продолжает выполнять боевые задачи в режиме 24/7 и готовить новые спецоперации против врага. Подразделение также усиливает свои возможности и проводит набор рекрутов, в том числе среди гражданских кандидатов, которые после отбора и профессиональной подготовки смогут присоединиться к команде спецназовцев. Подать анкету можно на сайте alfa.ssu.gov.ua

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