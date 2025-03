Три столпа для возвращения Крыма: Кулеба рассказал о стратегии деоккупации

Цитата

"Мы утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, исторический документ, необходимый с 2014 года. Сигнал кристально четкий: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - написал он.

Детали

Министр отметил, что принятие этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает все усилия для деоккупации Крыма.

Также глава украинского МИД назвал "три столпа" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова - это стратегия, консолидация и синергия.

"Три столпа для возвращения Крыма: стратегия - утверждена сегодня; консолидация - мы работаем над объединением усилий всех партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.

We've approved the Strategy for Deoccupation & Reintegration of Crimea, a historic document needed since 2014. The signal is crystal clear: we do not just call on the world to help us return Crimea , Ukraine makes own dedicated & systemic efforts under @ ZelenskyyUa 's leadership 1/2

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

Напомним, 11 марта СНБО рассмотрела стратегию деоккупации Крыма. Этот документ будет открыт для общественности и все желающие смогут с ним ознакомиться.