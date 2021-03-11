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Три стовпи для повернення Криму: Кулеба розповів про стратегію деокупації

Три стовпи для повернення Криму: Кулеба розповів про стратегію деокупації

Київ • УНН

 • 22691 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Стратегію деокупації Криму, яку розглянули на засіданні РНБО - історичним документом. Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє УНН.

Цитата

"Ми затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції Криму, історичний документ, необхідний з 2014 року. Сигнал кришталево чіткий: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власних цілеспрямованих та системних зусиль", – написав він.

Деталі

Міністр зазначив, що схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає всіх зусиль для деокупації Криму.
Також голова українського МЗС назвав "три стовпи" для деокупації та реінтеграції Кримського півострову - це стратегія, консолідація та синергія.

"Три стовпи для повернення Криму: стратегія – затверджена сьогодні; консолідація – ми працюємо над об'єднанням зусиль усіх партнерів на Кримській платформі; синергія – відновлення міжнародного права та, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", – пояснив міністр.

We’ve approved the Strategy for Deoccupation & Reintegration of Crimea, a historic document needed since 2014. The signal is crystal clear: we don’t just call on the world to help us return Crimea, Ukraine makes own dedicated & systemic efforts under @ZelenskyyUa’s leadership 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

Нагадаємо, 11 березня РНБО розглянула стратегію деокупації Криму. Цей документ буде відкритий для громадськості та всі бажаючі зможуть з ним ознайомитися.

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