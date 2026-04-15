Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив, и Си Цзиньпин его крепко обнимет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Соединенные Штаты работают вместе, и что Пекин рад, что он открывает Ормузский пролив, передает УНН.

Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для всего мира. Эта ситуация никогда больше не повторится. Они договорились не присылать оружие Ирану

Трамп добавил, что Си крепко его обнимет, когда он приедет туда через несколько недель.

Трамп не разговаривал с лидером Китая, но Си хочет прекращения войны США с Ираном

Мы работаем вместе разумно и очень хорошо! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем воевать, если придется – намного лучше, чем кто-либо другой!!!