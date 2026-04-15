Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив, и Си Цзиньпин его крепко обнимет
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о совместной работе с Пекином по безопасности судоходства. Китай согласился не поставлять оружие Ирану ради стабильности в регионе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Соединенные Штаты работают вместе, и что Пекин рад, что он открывает Ормузский пролив, передает УНН.
Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для всего мира. Эта ситуация никогда больше не повторится. Они договорились не присылать оружие Ирану
Трамп добавил, что Си крепко его обнимет, когда он приедет туда через несколько недель.
Трамп не разговаривал с лидером Китая, но Си хочет прекращения войны США с Ираном13.04.26, 22:38 • 11413 просмотров
Мы работаем вместе разумно и очень хорошо! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем воевать, если придется – намного лучше, чем кто-либо другой!!!
Союзники США отказываются от морской миссии Трампа в Ормузском проливе - Bloomberg15.04.26, 05:31 • 5024 просмотра