Союзники США отказываются от морской миссии Трампа в Ормузском проливе - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп настаивает, что союзники готовы помочь ему в Ормузском проливе, впрочем, они "даже близко не подошли к этому". Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в формировании военно-морской миссии достигнут лишь незначительный прогресс, при этом союзники не хотят развертывать свои силы до тех пор, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном.

До сих пор переговоры сосредоточивались больше на дипломатических усилиях по разрешению американо-израильской войны с Ираном, чем на военных решениях, даже несмотря на то, что Вашингтон настаивает на конкретных военно-морских обязательствах - цитирует издание неназванного европейского чиновника.

По словам другого собеседника, Великобритания и Франция также до сих пор не пришли к полному согласию между собой относительно того, как может работать военно-морская операция, включая то, какую роль в ней могут сыграть США.

Сейчас дипломаты хотят увидеть, как будут разворачиваться ненадежные мирные переговоры, прежде чем определяться с конкретной миссией. Это означает, что Трамп остается преимущественно одиноким, пытаясь наладить движение коммерческого судоходства через пролив. Пока президент не сможет представить реальный план, как это сделать и прекратить войну, союзникам США, вероятно, будет трудно разработать планы помощи - сообщили СМИ источники.

Авторы указывают, что сейчас "в основном дипломаты выжидают": хотя многие рассматривают блокаду Трампа как переговорный ход, а не как прелюдию к ударам по танкерам, они все еще обеспокоены эскалацией. При этом даже захват иранских судов может побудить Тегеран возобновить удары по странам Персидского залива или заставить союзных повстанцев-хуситов в Йемене нарушить судоходство через Красное море.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал блокирование Ормузского пролива при поддержке Великобритании и других стран.

