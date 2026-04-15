Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
54%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 12065 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 21564 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 29589 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 24955 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 34395 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
ЧатГПТ
Panzerhaubitze 2000
ИРИС-Т

Союзники США отказываются от морской миссии Трампа в Ормузском проливе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Европейские страны не спешат развертывать силы до заключения перемирия с Ираном. Трамп остается без поддержки в плане блокирования судоходства.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что союзники готовы помочь ему в Ормузском проливе, впрочем, они "даже близко не подошли к этому". Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в формировании военно-морской миссии достигнут лишь незначительный прогресс, при этом союзники не хотят развертывать свои силы до тех пор, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном.

До сих пор переговоры сосредоточивались больше на дипломатических усилиях по разрешению американо-израильской войны с Ираном, чем на военных решениях, даже несмотря на то, что Вашингтон настаивает на конкретных военно-морских обязательствах

- цитирует издание неназванного европейского чиновника.

По словам другого собеседника, Великобритания и Франция также до сих пор не пришли к полному согласию между собой относительно того, как может работать военно-морская операция, включая то, какую роль в ней могут сыграть США.

Сейчас дипломаты хотят увидеть, как будут разворачиваться ненадежные мирные переговоры, прежде чем определяться с конкретной миссией. Это означает, что Трамп остается преимущественно одиноким, пытаясь наладить движение коммерческого судоходства через пролив. Пока президент не сможет представить реальный план, как это сделать и прекратить войну, союзникам США, вероятно, будет трудно разработать планы помощи

- сообщили СМИ источники.

Авторы указывают, что сейчас "в основном дипломаты выжидают": хотя многие рассматривают блокаду Трампа как переговорный ход, а не как прелюдию к ударам по танкерам, они все еще обеспокоены эскалацией. При этом даже захват иранских судов может побудить Тегеран возобновить удары по странам Персидского залива или заставить союзных повстанцев-хуситов в Йемене нарушить судоходство через Красное море.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Иран