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Трамп: я не обсуждал с Ким Чен Ыном прекращение учений с Южной Кореей

Трамп: я не обсуждал с Ким Чен Ыном прекращение учений с Южной Кореей

Киев  •  УНН

 • 6705 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обсуждал прекращение совместных с Южной Кореей командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.

“Военные учения или военные игры, как я их называю, никогда не обсуждались на моей встрече с Ким Чен Ыном, — написал Трамп в Twitter. — Я принял это решение очень давно, потому что эти „игры“ стоят США слишком много денег, особенно учитывая тот факт, что огромные затраты нам не возмещаются”.

Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.

The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w / Kim Jong Un of NK-FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the US far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019

Как отмечал УНН, Пентагон подтвердил решение прекратить совместные военные учения с Сеулом.

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