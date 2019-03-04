Трамп: я не обсуждал с Ким Чен Ыном прекращение учений с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не обсуждал прекращение совместных с Южной Кореей командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.
“Военные учения или военные игры, как я их называю, никогда не обсуждались на моей встрече с Ким Чен Ыном, — написал Трамп в Twitter. — Я принял это решение очень давно, потому что эти „игры“ стоят США слишком много денег, особенно учитывая тот факт, что огромные затраты нам не возмещаются”.
Ранее министерство обороны Южной Кореи и Пентагон сообщили о решении США и Республики Корея прекратить совместные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Оно было принято по итогам телефонного разговора между исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом и южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду.
The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w / Kim Jong Un of NK-FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the US far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019
Как отмечал УНН, Пентагон подтвердил решение прекратить совместные военные учения с Сеулом.