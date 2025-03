Трамп: я не обговорював з Кім Чен Ином припинення навчань з Південною Кореєю

“Військові навчання або військові ігри, як я їх називаю, ніколи не обговорювалися на моїй зустрічі з Кім Чен Ином, — написав Трамп в Twitter. — Я прийняв це рішення дуже давно, тому що ці „ігри“ коштують США занадто багато грошей, особливо враховуючи той факт, що величезні витрати нам не відшкодовуються”.

Раніше міністерство оборони Південної Кореї і Пентагон повідомили про рішення США і Республіки Корея припинити спільні навчання Key Resolve і польові маневри Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Воно було прийнято за підсумками телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

Як зазначав УНН, Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом.