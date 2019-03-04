Трамп: я не обговорював з Кім Чен Ином припинення навчань з Південною Кореєю

“Військові навчання або військові ігри, як я їх називаю, ніколи не обговорювалися на моїй зустрічі з Кім Чен Ином, — написав Трамп в Twitter. — Я прийняв це рішення дуже давно, тому що ці „ігри“ коштують США занадто багато грошей, особливо враховуючи той факт, що величезні витрати нам не відшкодовуються”.

Раніше міністерство оборони Південної Кореї і Пентагон повідомили про рішення США і Республіки Корея припинити спільні навчання Key Resolve і польові маневри Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Воно було прийнято за підсумками телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w/ Kim Jong Un of NK—FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the U.S. far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost!

Як зазначав УНН, Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом.