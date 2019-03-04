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Трамп: я не обговорював з Кім Чен Ином припинення навчань з Південною Кореєю

Трамп: я не обговорював з Кім Чен Ином припинення навчань з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 6705 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що не обговорював припинення спільних з Південною Кореєю командно-штабних навчань Key Resolve і польових маневрів Foal Eagle на зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, інформує УНН.

“Військові навчання або військові ігри, як я їх називаю, ніколи не обговорювалися на моїй зустрічі з Кім Чен Ином, — написав Трамп в Twitter. — Я прийняв це рішення дуже давно, тому що ці „ігри“ коштують США занадто багато грошей, особливо враховуючи той факт, що величезні витрати нам не відшкодовуються”.

Раніше міністерство оборони Південної Кореї і Пентагон повідомили про рішення США і Республіки Корея припинити спільні навчання Key Resolve і польові маневри Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова. Воно було прийнято за підсумками телефонної розмови між виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом і південнокорейським міністром національної оборони Чон Гьон Ду.

The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w/ Kim Jong Un of NK—FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the U.S. far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 березня 2019 р.

Як зазначав УНН, Пентагон підтвердив рішення припинити спільні військові навчання з Сеулом.

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