Трамп призвал Саудовскую Аравию и Катар признать Израиль

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к Авраамским соглашениям и официально признать Израиль. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам Трампа, такой шаг должен стать частью более широкой договоренности на фоне переговоров США с Ираном. Американский президент заявил, что консультации с Тегераном "продвигаются хорошо" и подчеркнул необходимость формирования новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Это должно начаться с немедленного подписания Саудовской Аравией и Катаром, и все остальные должны последовать этому примеру. Если они этого не сделают, то не должны быть частью этого соглашения, так как это свидетельствует о плохих намерениях – заявил Трамп.

Помимо Саудовской Аравии и Катара, Трамп также упомянул Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию. В то же время Египет и Иордания уже имеют официальные дипломатические отношения с Израилем, хотя не являются участниками Авраамских соглашений, заключенных во время первого президентского срока Трампа при участии ОАЭ и Бахрейна.

