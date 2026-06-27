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Трамп опубликовал изображение, где "держит" Землю на плечах

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное изображение, где стоит на скале с американским флагом и держит Землю. Публикация вызвала обсуждение: одни видят уверенность, другие — самовозвеличивание.

Трамп опубликовал изображение, где "держит" Землю на плечах

Трамп опубликовал необычное изображение, на котором "держит" Землю на своих плечах

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание своей самоуверенностью, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social необычное изображение, которое быстро начали обсуждать пользователи, пишет УНН.

Детали

На сгенерированной иллюстрации Трамп стоит на скалистой вершине, завернутый в американский флаг, и словно удерживает на своих плечах огромную планету Земля. Композиция напоминает образ мифологического Атланта, который держит небесный свод, и символизирует человека, от которого якобы зависит судьба всего мира.

Никаких пояснений к изображению президент США не добавил. В то же время публикация уже вызвала активное обсуждение в соцсетях, где одни пользователи назвали ее демонстрацией уверенности Трампа в собственной роли в мировой политике, а другие – примером чрезмерного самовозвеличивания.

Степан Гафтко

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