12:22 • 9664 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
12:11 • 10937 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
11:33 • 10359 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
11:01 • 11362 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
10:30 • 12046 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
09:40 • 14940 просмотра
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
08:09 • 13625 просмотра
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВДPhotoVideo
20 мая, 06:33 • 15768 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
19 мая, 16:01 • 35728 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
19 мая, 14:16 • 48227 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
Трамп опроверг слова главы КНР о том, что путин пожалеет о войне в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2422 просмотра

Трамп опроверг слова Си Цзиньпина о том, что путин пожалеет из-за вторжения в Украину. Китай назвал эти сообщения вымышленными и беспочвенными.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что глава Китая Си Цзиньпин сказал ему, что россия может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Си никогда этого не говорил

- заявил Трамп журналистам во вторник в Белом доме.

Как отмечает издание, Китай также поставил под сомнение сообщения о том, что Си Цзиньпин сказал Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил, что сообщение "очевидно выдумано без какой-либо фактической основы".

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Дональду Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

МИД Китая назвал сообщение FT о том, что китайская сторона заявила во время саммита Китай-США на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге "пожалеть" о своем вторжении в Украину, "полностью ложным".

Павел Башинский

