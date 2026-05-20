Трамп опроверг слова главы КНР о том, что путин пожалеет о войне в Украине - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что глава Китая Си Цзиньпин сказал ему, что россия может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Си никогда этого не говорил - заявил Трамп журналистам во вторник в Белом доме.

Как отмечает издание, Китай также поставил под сомнение сообщения о том, что Си Цзиньпин сказал Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил, что сообщение "очевидно выдумано без какой-либо фактической основы".

Глава Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Дональду Трампу во время их переговоров на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

МИД Китая назвал сообщение FT о том, что китайская сторона заявила во время саммита Китай-США на прошлой неделе, что глава кремля владимир путин может в конечном итоге "пожалеть" о своем вторжении в Украину, "полностью ложным".