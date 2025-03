Трамп: наследный принц Саудовской Аравии расширит расследование исчезновения журналиста

“Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который утверждал, что ему совершенно ничего не известно о том, что происходило в его (саудовском) консульстве в Турции. Он был с госсекретарем Майклом Помпео во время (телефонного) разговора и сказал, что он уже начал и расширит (масштабы) полного и всестороннего расследования этого вопроса”, — отметил президент.

“Ответы будут получены в ближайшее время”, — заключил американский лидер.

Госсекретарь США по поручению Трампа прибыл во вторник в Эр-Рияд чтобы обсудить с руководством королевства дело Хашкаджи. Из Саудовской Аравии Помпео направится в Турцию.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 жовтня 2018 р.

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 жовтня 2018 р.

По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. По данным американской телекомпании CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.