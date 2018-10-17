Трамп: наследный принц Саудовской Аравии расширит расследование исчезновения журналиста

“Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который утверждал, что ему совершенно ничего не известно о том, что происходило в его (саудовском) консульстве в Турции. Он был с госсекретарем Майклом Помпео во время (телефонного) разговора и сказал, что он уже начал и расширит (масштабы) полного и всестороннего расследования этого вопроса”, — отметил президент.

“Ответы будут получены в ближайшее время”, — заключил американский лидер.

Госсекретарь США по поручению Трампа прибыл во вторник в Эр-Рияд чтобы обсудить с руководством королевства дело Хашкаджи. Из Саудовской Аравии Помпео направится в Турцию.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly.

По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. По данным американской телекомпании CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.