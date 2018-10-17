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Трамп: наслідний принц Саудівської Аравії розширить розслідування зникнення журналіста

Трамп: наслідний принц Саудівської Аравії розширить розслідування зникнення журналіста

Київ • УНН

 • 7186 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд розширить масштаби розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Відповідний запис в Twitter у вівторок зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

“Тільки що поговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії, який стверджував, що йому абсолютно нічого не відомо про те, що відбувалося в його (саудівському) консульстві в Туреччині. Він був з держсекретарем Майклом Помпео під час (телефонної) розмови і сказав, що він вже почав і розширить (масштаби) повного і всебічного розслідування цього питання”, — зазначив президент.

“Відповіді будуть отримані найближчим часом”, — підсумував американський лідер.

Держсекретар США за дорученням Трампа прибув у вівторок в Ер-Ріяд щоб обговорити з керівництвом королівства справу Хашкаджі. З Саудівської Аравії Помпео попрямує в Туреччину.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 жовтня 2018 р.

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 жовтня 2018 р.

За даними ряду ЗМІ, журналіст був убитий в будівлі дипмісії. Про те, що ця версія розглядається турецької поліцією в числі основних, 6 жовтня повідомило агентство Reuters. До сих пір з боку Ер-Ріяда на цей рахунок надходили тільки спростування. За даними американської телекомпанії CNN, влада Саудівської Аравії готується зробити зізнання про загибель саудівського журналіста під час допиту, який пішов не так, як планувалося.

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