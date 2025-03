Торнадо унес жизни матери и дочери в США

Так, инцидент в Луизиане произошел на фоне прокатился по южному побережью США ураганного ветра. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой сильного урагана, сообщает агентство.

"Два человека, находившиеся в здании в момент шторма, погибли", - говорится в сообщении в соцсети. Погибшими оказались 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, говорится в сообщении.

Губернатор Луизианы объявил в штате режим "повышенной готовности", посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны. "Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности", - написал он в Twitter.

Please keep your cell phones charged & nearby tonight & throughout the morning hours in order to receive important safety updates. #lagov

- Gov John Bel Edwards (@LouisianaGov) 2 апреля 2017 г.