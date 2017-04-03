Торнадо унес жизни матери и дочери в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76272 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110866 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169054 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115082 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106014 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159682 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Мать и дочь погибли после того, как сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана, сообщил офис шерифа прихода Сент-Мартин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, инцидент в Луизиане произошел на фоне прокатился по южному побережью США ураганного ветра. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой сильного урагана, сообщает агентство.

"Два человека, находившиеся в здании в момент шторма, погибли", - говорится в сообщении в соцсети. Погибшими оказались 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, говорится в сообщении.

Губернатор Луизианы объявил в штате режим "повышенной готовности", посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны. "Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности", - написал он в Twitter.

Please keep your cell phones charged & nearby tonight & throughout the morning hours in order to receive important safety updates. #lagov

- Gov John Bel Edwards (@LouisianaGov) 2 апреля 2017 г.

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