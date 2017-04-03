Торнадо унес жизни матери и дочери в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Мать и дочь погибли после того, как сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана, сообщил офис шерифа прихода Сент-Мартин на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, инцидент в Луизиане произошел на фоне прокатился по южному побережью США ураганного ветра. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой сильного урагана, сообщает агентство.
"Два человека, находившиеся в здании в момент шторма, погибли", - говорится в сообщении в соцсети. Погибшими оказались 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, говорится в сообщении.
Губернатор Луизианы объявил в штате режим "повышенной готовности", посоветовав жителям держаться подальше от дорог и иметь при себе заряженные телефоны. "Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности", - написал он в Twitter.
Please keep your cell phones charged & nearby tonight & throughout the morning hours in order to receive important safety updates. #lagov- Gov John Bel Edwards (@LouisianaGov) 2 апреля 2017 г.