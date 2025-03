Торнадо забрав життя матері і доньки в США

Так, інцидент в Луїзіані стався на тлі прокотився по південному узбережжю США ураганного вітру. Окремі райони штатів Арканзас і Міссісіпі також перебували під загрозою сильного урагану, повідомляє агентство.

“Двоє людей, що знаходилися в будинку в момент шторму, загинули,” — йдеться в повідомленні в соцмережі. Загиблими виявилися 38-річна жінка та її трирічна дочка, йдеться в повідомленні.

Губернатор Луїзіани оголосив в штаті режим “підвищеної готовності”, порадивши мешканцям триматися подалі від доріг і мати при собі заряджені телефони. “Будь ласка, тримайте свої телефони зарядженими протягом ночі і ранкових годин для отримання важливої ​​інформації з безпеки,” — написав він в Twitter.

Please keep your cell phones charged & nearby tonight & throughout the morning hours in order to receive important safety updates. #lagov

