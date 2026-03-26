Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого
Киев • УНН
Легкие салаты, овсянка, брускетты и другие варианты, которые быстро готовятся и подходят для ежедневного питания. УНН собрал для вас топ-10 вкусных завтраков для здорового питания.
Сырный салат
- Пармезан - 15 г;
- Сыр дорблю - 20 г;
- Сыр зернистый - 30 г;
- Сыр тофу - 80 г;
- Листья салата - 25 г;
- Салат айсберг - 20-50 г;
- Руккола - 15 г;
- Кешью - 5 г;
- Масло - 1 ст. л.;
- Сок лимона - 1 ст. л.;
- Бальзамический крем - 1 ч. л;
- Соль и специи по вкусу.
Приготовление
- Выложите кусочки всех салатов в глубокую тарелку;
- Добавьте измельченный зернистый сыр и сыр дорблю;
- Нарежьте сыр тофу кубиками и добавьте в салат (если
поджарить его со специями, будет еще вкуснее);
- Добавьте соль, специи, масло и сок лимона, затем
перемешайте;
- Сверху полейте бальзамическим кремом;
- Мелко измельчите орешки и посыпьте сверху.
- Тонко нарежьте пармезан пластинками и выложите
сверху.
Шаурма с овощами
- Лаваш - 60 г;
- Соус цезарь - 25 г;
- Листья салата - 25-50 г;
- Лосось слабосоленый - 100 г;
- Огурец и помидор - по 50-80 г.
Приготовление
- Посыпьте листьями салата лаваш;
- Полейте листья соусом;
- Тонко нарежьте лосось и выложите его сверху на
салат;
- Тонкими слайсами нарежьте огурец и помидор, выложите
сверху на лосось;
- Закрутите лаваш в шаурму. 6. По желанию, немного
поджарьте его на сковородке или гриле с обеих сторон
Овсянка с черешней
- Овсянка - 50 г;
- Густой йогурт - 80 г;
- Арахисовая паста - 15 г;
- Арахис жареный - 5 г;
- Банан - 75 г;
- Черешня - 150 г (или смесь ягод замороженная).
Приготовление
- Отварите овсянку согласно инструкции на
упаковке;
- В готовую овсянку добавьте арахисовую пасту и
хорошо перемешайте;
- Сбоку выложите йогурт, нарезанный банан и
очищенную черешню;
- Посыпьте все измельченным арахисом.
Салат кус-кус
- Кускус - 35 г;
- Помидор (желательно коктейльный) - 80-100 г;
- Руккола - 5-15 г;
- Салат айсберг - 25-70 г;
- Соус цезарь - 10 г;
- Соус песто - 5 г Бальзамико - 1 ч. л;
- Яйцо - 2 шт.
Приготовление
- Приготовьте кускус согласно инструкции на упаковке,
а затем выложите его в большую плоскую тарелку;
- Добавьте Песто сверху на кускус;
- Жарьте яйцо так, чтобы желток вытекал, и выложите
его сверху на кускус;
- Сбоку выложите рукколу, кусочки айсберга и
нарезанный помидор;
- Полейте блюдо соусом Цезарь;
- По желанию, добавьте орегано или другие специи, и
полейте бальзамическим уксусом.
Брускетта с лососем
- Хлеб цельнозерновой - 40 г;
- Яйцо отварное - 1 шт;
- Авокадо - ¼;
- Лосось слабосоленый - 30 г;
- Брокколи отварная - 50 г;
- Фета - 10 г (или крем-сыр).
Приготовление
- Подсушите кусочки хлеба в тостере или на сковородке,
до желаемой степени хрусткости;
- На подсушенный хлеб намажьте фету;
- Добавьте тонко нарезанный лосось;
- Выложите ломтики авокадо;
- Добавьте вареное яйцо, нарезанное на кольца или слайсы.
Также яйцо можете оставить целым, если приготовили его в стиле пашот, чтобы
вытекал желток;
- Завершите блюдо кусочками отварной или
приготовленной на пару брокколи.
Фруктовая овсянка
- Овсянка - 15 г;
- Кокосовое молоко - 150 г;
- Зерна чиа - 2 ч. л;
- Мед - 2 ч. л;
- Голубика - 60 г;
- Банан - 75 г;
- Кешью - 15 г 1 ч. л.
Приготовление
- В блендер насыпьте овсянку, семена чиа, мед, 30 г
голубики, добавьте банан и молоко. Немного взбейте до однородной консистенции;
- Готовую смесь вылейте в баночку и поставьте в
морозилку на 15 минут;
- Выньте из морозилки и мелко нарежьте кешью и
шоколад;
- Посыпьте полученную массу сверху нарезанными кешью и
шоколадом, а также добавьте остальные 30 г голубики.
Салат со свеклой и гречкой
- Гречка (или черная киноа) - 30 г;
- Масло - 1 ст л (10 г);
- Лук - 25 г;
- Грибы - 75 г;
- Свекла отварная 150 г;
- Хумус - 15 г (можно заменить на фету или крем-сыр);
- Яйцо отварное - 1/2 шт;
- Апельсин - 50 г;
- Семена подсолнечника - 5 г;
- Зелень для украшения и соевый соус в произвольном
количестве.
Приготовление
- Отварите гречку согласно инструкции и выложите в
тарелку. Полосками нарежьте яйцо и выложите на гречку;
- На масле поджарьте лук и тонко нарезанные грибы до
золотистого цвета;
- Помойте и отварите свеклу в течение 20-30
мин. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней грибы с луком и хумус, хорошо перемешайте (при необходимости добавьте соль);
- Очистите апельсин, дольки апельсина нарежьте как на
фото и выложите на салат. Посыпьте подсушенными семенами подсолнечника.
Салат со стейком
- Куриное филе -180 г;
- Лимон - 30 г;
- Капуста фиолетовая (или белокочанная) - 70 г;
- Огурец - 75 г;
- Редис - 25 г или морковь;
- Сметана 10% жирности - 40 г;
- Коктейльный помидор - 60 г;
- Соль, орегано, душистый перец, специи (по вкусу) по
вкусу;
- Зеленый лук или зелень по желанию.
Приготовление
- Капусту нарезаем максимально тонко и мелко, огурец
и редис нарезаем соломкой, а помидор - тонкими кольцами. Добавляем сметану, соль, орегано и другие специи и перемешиваем. Готовый салат выкладываем в большую плоскую тарелку;
- На курином филе делаем надрезы, поливаем соком
лимона, солим, добавляем сушеные специи и жарим на гриле, сковородке или в духовке до румяного цвета (обычно это 20–22 минуты). Готовый стейк нарезаем полосками и перемешиваем с другими ингредиентами салата;
- По желанию, стейк можно не резать и не смешивать, а
просто выложить сбоку.
Салат с тунцом
- Капуста фиолетовая -75 г;
- Свекла отварная (можно сырая) - 100 г;
- Морковь - 20 г;
- Тунец в собственном соку или мидии - 120 г;
- Орех грецкий или пекан - 15 г;
- Соус цезарь - 15 г;
- Сок лайма или лимона - 1 ст. л;
- Кинза зеленая, соль, перец по вкусу.
Приготовление
- Тоненько нашинкуйте капусту;
- Натрите на крупную терку очищенную и хорошо вымытую свеклу (я люблю сырую, но вы можете отварить ее в течение 20 минут до готовности);
- Натрите морковь;
- Добавьте соус Цезарь, сок лайма, соль и душистый перец,
и все хорошо перемешайте;
- Добавьте тунец и еще раз перемешайте;
- Посыпьте салат орешками и мелко нарезанной кинзой.
Зеленый салат с нутом
- Пекинская капуста (или айсберг) - 50 г;
- Яблоко зеленое со шкуркой - 80 г;
- Морковь - 50 г;
- Авокадо - 1/2 шт (или нут консервированный - 60 г);
- Тунец в собственном соку - 120 г (или филе мороженое);
- Соус цезарь или тартар - 20 г;
- Нут консервированный или отварной - 20 г;
- Горчица в зернах (дижонская) - 1 ст. л (10 г);
- Кинза, Лук, Оливки, Специи в произвольном количестве
Соус терияки - 1 ч. л;
- Сок лайма - 1 ст. л.
Приготовление
- Натрите морковь на крупную терку;
- Мелко нашинкуйте капусту;
- Авокадо и яблоко нарежьте кубиками или полосками
одинакового размера (на ваш выбор);
- Добавьте к овощам соус, горчицу, сок лайма и все
хорошо перемешайте. Полейте салат соусом терияки;
- Сверху выложите тунец. Украсьте нутом, красным
луком и оливками, как на фото по желанию.
