Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого

Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 24348 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 48888 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 81012 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 86831 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 62136 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 63590 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 77300 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62930 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57901 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
Популярные новости
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 20721 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 13596 просмотра
Отказалась от роли в Netflix - Екатерина Билык объяснила принципиальную позицию26 марта, 03:30 • 10292 просмотра
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 11858 просмотра
Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи26 марта, 05:15 • 4414 просмотра
публикации
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto11:31 • 1812 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 81012 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 86831 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 52487 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 57382 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Подборка полезных рецептов завтраков от салатов до овсянки и брускетт. Подробные инструкции приготовления питательных блюд из доступных ингредиентов.

Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого

Легкие салаты, овсянка, брускетты и другие варианты, которые быстро готовятся и подходят для ежедневного питания. УНН собрал для вас топ-10 вкусных завтраков для здорового питания.

Сырный салат

  • Пармезан - 15 г;
    • Сыр дорблю - 20 г;
      • Сыр зернистый - 30 г;
        • Сыр тофу - 80 г;
          • Листья салата - 25 г;
            • Салат айсберг - 20-50 г;
              • Руккола - 15 г;
                • Кешью - 5 г;
                  • Масло - 1 ст. л.;
                    • Сок лимона - 1 ст. л.;
                      • Бальзамический крем - 1 ч. л;
                        • Соль и специи по вкусу.

                          Приготовление

                          • Выложите кусочки всех салатов в глубокую тарелку;
                            • Добавьте измельченный зернистый сыр и сыр дорблю;
                              • Нарежьте сыр тофу кубиками и добавьте в салат (если поджарить его со специями, будет еще вкуснее);
                                • Добавьте соль, специи, масло и сок лимона, затем перемешайте;
                                  • Сверху полейте бальзамическим кремом;
                                    • Мелко измельчите орешки и посыпьте сверху.
                                      • Тонко нарежьте пармезан пластинками и выложите сверху.

                                        Шаурма с овощами

                                        • Лаваш - 60 г;
                                          • Соус цезарь - 25 г;
                                            • Листья салата - 25-50 г;
                                              • Лосось слабосоленый - 100 г;
                                                • Огурец и помидор - по 50-80 г.

                                                  Приготовление

                                                  • Посыпьте листьями салата лаваш;
                                                    • Полейте листья соусом;
                                                      • Тонко нарежьте лосось и выложите его сверху на салат;
                                                        • Тонкими слайсами нарежьте огурец и помидор, выложите сверху на лосось;
                                                          • Закрутите лаваш в шаурму. 6. По желанию, немного поджарьте его на сковородке или гриле с обеих сторон

                                                            Овсянка с черешней

                                                            • Овсянка - 50 г;
                                                              • Густой йогурт - 80 г;
                                                                • Арахисовая паста - 15 г;
                                                                  • Арахис жареный - 5 г;
                                                                    • Банан - 75 г;
                                                                      • Черешня - 150 г (или смесь ягод замороженная).

                                                                        Приготовление

                                                                        • Отварите овсянку согласно инструкции на упаковке;
                                                                          • В готовую овсянку добавьте арахисовую пасту и хорошо перемешайте;
                                                                            • Сбоку выложите йогурт, нарезанный банан и очищенную черешню;
                                                                              • Посыпьте все измельченным арахисом.

                                                                                Салат кус-кус

                                                                                • Кускус - 35 г;
                                                                                  • Помидор (желательно коктейльный) - 80-100 г;
                                                                                    • Руккола - 5-15 г;
                                                                                      • Салат айсберг - 25-70 г;
                                                                                        • Соус цезарь - 10 г;
                                                                                          • Соус песто - 5 г Бальзамико - 1 ч. л;
                                                                                            • Яйцо - 2 шт.

                                                                                              Приготовление

                                                                                              • Приготовьте кускус согласно инструкции на упаковке, а затем выложите его в большую плоскую тарелку;
                                                                                                • Добавьте Песто сверху на кускус;
                                                                                                  • Жарьте яйцо так, чтобы желток вытекал, и выложите его сверху на кускус;
                                                                                                    • Сбоку выложите рукколу, кусочки айсберга и нарезанный помидор;
                                                                                                      • Полейте блюдо соусом Цезарь;
                                                                                                        • По желанию, добавьте орегано или другие специи, и полейте бальзамическим уксусом.

                                                                                                          Брускетта с лососем

                                                                                                          • Хлеб цельнозерновой - 40 г;
                                                                                                            • Яйцо отварное - 1 шт;
                                                                                                              • Авокадо - ¼;
                                                                                                                • Лосось слабосоленый - 30 г;
                                                                                                                  • Брокколи отварная - 50 г;
                                                                                                                    • Фета - 10 г (или крем-сыр).

                                                                                                                      Приготовление

                                                                                                                      • Подсушите кусочки хлеба в тостере или на сковородке, до желаемой степени хрусткости;
                                                                                                                        • На подсушенный хлеб намажьте фету;
                                                                                                                          • Добавьте тонко нарезанный лосось;
                                                                                                                            • Выложите ломтики авокадо;
                                                                                                                              • Добавьте вареное яйцо, нарезанное на кольца или слайсы. Также яйцо можете оставить целым, если приготовили его в стиле пашот, чтобы вытекал желток;
                                                                                                                                • Завершите блюдо кусочками отварной или приготовленной на пару брокколи.

                                                                                                                                  Фруктовая овсянка

                                                                                                                                  • Овсянка - 15 г;
                                                                                                                                    • Кокосовое молоко - 150 г;
                                                                                                                                      • Зерна чиа - 2 ч. л;
                                                                                                                                        • Мед - 2 ч. л;
                                                                                                                                          • Голубика - 60 г;
                                                                                                                                            • Банан - 75 г;
                                                                                                                                              • Кешью - 15 г 1 ч. л.

                                                                                                                                                Приготовление

                                                                                                                                                • В блендер насыпьте овсянку, семена чиа, мед, 30 г голубики, добавьте банан и молоко. Немного взбейте до однородной консистенции;
                                                                                                                                                  • Готовую смесь вылейте в баночку и поставьте в морозилку на 15 минут;
                                                                                                                                                    • Выньте из морозилки и мелко нарежьте кешью и шоколад;
                                                                                                                                                      • Посыпьте полученную массу сверху нарезанными кешью и шоколадом, а также добавьте остальные 30 г голубики.

                                                                                                                                                        Салат со свеклой и гречкой

                                                                                                                                                        • Гречка (или черная киноа) - 30 г;
                                                                                                                                                          • Масло - 1 ст л (10 г);
                                                                                                                                                            • Лук - 25 г;
                                                                                                                                                              • Грибы - 75 г;
                                                                                                                                                                • Свекла отварная 150 г;
                                                                                                                                                                  • Хумус - 15 г (можно заменить на фету или крем-сыр);
                                                                                                                                                                    • Яйцо отварное - 1/2 шт;
                                                                                                                                                                      • Апельсин - 50 г;
                                                                                                                                                                        • Семена подсолнечника - 5 г;
                                                                                                                                                                          • Зелень для украшения и соевый соус в произвольном количестве.

                                                                                                                                                                            Приготовление

                                                                                                                                                                            • Отварите гречку согласно инструкции и выложите в тарелку. Полосками нарежьте яйцо и выложите на гречку;
                                                                                                                                                                              • На масле поджарьте лук и тонко нарезанные грибы до золотистого цвета;
                                                                                                                                                                                • Помойте и отварите свеклу в течение 20-30 мин. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней грибы с луком и хумус, хорошо перемешайте (при необходимости добавьте соль);
                                                                                                                                                                                  • Очистите апельсин, дольки апельсина нарежьте как на фото и выложите на салат. Посыпьте подсушенными семенами подсолнечника.

                                                                                                                                                                                    Салат со стейком

                                                                                                                                                                                    • Куриное филе -180 г;
                                                                                                                                                                                      • Лимон - 30 г;
                                                                                                                                                                                        • Капуста фиолетовая (или белокочанная) - 70 г;
                                                                                                                                                                                          • Огурец - 75 г;
                                                                                                                                                                                            • Редис - 25 г или морковь;
                                                                                                                                                                                              • Сметана 10% жирности - 40 г;
                                                                                                                                                                                                • Коктейльный помидор - 60 г;
                                                                                                                                                                                                  • Соль, орегано, душистый перец, специи (по вкусу) по вкусу;
                                                                                                                                                                                                    • Зеленый лук или зелень по желанию.

                                                                                                                                                                                                      Приготовление

                                                                                                                                                                                                      • Капусту нарезаем максимально тонко и мелко, огурец и редис нарезаем соломкой, а помидор - тонкими кольцами. Добавляем сметану, соль, орегано и другие специи и перемешиваем. Готовый салат выкладываем в большую плоскую тарелку;
                                                                                                                                                                                                        • На курином филе делаем надрезы, поливаем соком лимона, солим, добавляем сушеные специи и жарим на гриле, сковородке или в духовке до румяного цвета (обычно это 20–22 минуты). Готовый стейк нарезаем полосками и перемешиваем с другими ингредиентами салата;
                                                                                                                                                                                                          • По желанию, стейк можно не резать и не смешивать, а просто выложить сбоку.

                                                                                                                                                                                                            Салат с тунцом

                                                                                                                                                                                                            • Капуста фиолетовая -75 г;
                                                                                                                                                                                                              • Свекла отварная (можно сырая) - 100 г;
                                                                                                                                                                                                                • Морковь - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                  • Тунец в собственном соку или мидии - 120 г;
                                                                                                                                                                                                                    • Орех грецкий или пекан - 15 г;
                                                                                                                                                                                                                      • Соус цезарь - 15 г;
                                                                                                                                                                                                                        • Сок лайма или лимона - 1 ст. л;
                                                                                                                                                                                                                          • Кинза зеленая, соль, перец по вкусу.

                                                                                                                                                                                                                            Приготовление

                                                                                                                                                                                                                            • Тоненько нашинкуйте капусту;
                                                                                                                                                                                                                              • Натрите на крупную терку очищенную и хорошо вымытую свеклу (я люблю сырую, но вы можете отварить ее в течение 20 минут до готовности);
                                                                                                                                                                                                                                • Натрите морковь;
                                                                                                                                                                                                                                  • Добавьте соус Цезарь, сок лайма, соль и душистый перец, и все хорошо перемешайте;
                                                                                                                                                                                                                                    • Добавьте тунец и еще раз перемешайте;
                                                                                                                                                                                                                                      • Посыпьте салат орешками и мелко нарезанной кинзой.

                                                                                                                                                                                                                                        Зеленый салат с нутом

                                                                                                                                                                                                                                        • Пекинская капуста (или айсберг) - 50 г;
                                                                                                                                                                                                                                          • Яблоко зеленое со шкуркой - 80 г;
                                                                                                                                                                                                                                            • Морковь - 50 г;
                                                                                                                                                                                                                                              • Авокадо - 1/2 шт (или нут консервированный - 60 г);
                                                                                                                                                                                                                                                • Тунец в собственном соку - 120 г (или филе мороженое);
                                                                                                                                                                                                                                                  • Соус цезарь или тартар - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                                                    • Нут консервированный или отварной - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                                                      • Горчица в зернах (дижонская) - 1 ст. л (10 г);
                                                                                                                                                                                                                                                        • Кинза, Лук, Оливки, Специи в произвольном количестве Соус терияки - 1 ч. л;
                                                                                                                                                                                                                                                          • Сок лайма - 1 ст. л.

                                                                                                                                                                                                                                                            Приготовление

                                                                                                                                                                                                                                                            • Натрите морковь на крупную терку;
                                                                                                                                                                                                                                                              • Мелко нашинкуйте капусту;
                                                                                                                                                                                                                                                                • Авокадо и яблоко нарежьте кубиками или полосками одинакового размера (на ваш выбор);
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Добавьте к овощам соус, горчицу, сок лайма и все хорошо перемешайте. Полейте салат соусом терияки;
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Сверху выложите тунец. Украсьте нутом, красным луком и оливками, как на фото по желанию.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Топ-10 рецептов полезных перекусов14.03.26, 11:04 • 69878 просмотров

                                                                                                                                                                                                                                                                      Алла Киосак

