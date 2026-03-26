Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого

Легкие салаты, овсянка, брускетты и другие варианты, которые быстро готовятся и подходят для ежедневного питания. УНН собрал для вас топ-10 вкусных завтраков для здорового питания.

Сырный салат

Пармезан - 15 г;

Сыр дорблю - 20 г;

Сыр зернистый - 30 г;

Сыр тофу - 80 г;

Листья салата - 25 г;

Салат айсберг - 20-50 г;

Руккола - 15 г;

Кешью - 5 г;

Масло - 1 ст. л.;

Сок лимона - 1 ст. л.;

Бальзамический крем - 1 ч. л;

Соль и специи по вкусу.

Приготовление

Выложите кусочки всех салатов в глубокую тарелку;

Добавьте измельченный зернистый сыр и сыр дорблю;

Нарежьте сыр тофу кубиками и добавьте в салат (если поджарить его со специями, будет еще вкуснее);

Добавьте соль, специи, масло и сок лимона, затем перемешайте;

Сверху полейте бальзамическим кремом;

Мелко измельчите орешки и посыпьте сверху.

Тонко нарежьте пармезан пластинками и выложите сверху.

Шаурма с овощами

Лаваш - 60 г;

Соус цезарь - 25 г;

Листья салата - 25-50 г;

Лосось слабосоленый - 100 г;

Огурец и помидор - по 50-80 г.

Приготовление

Посыпьте листьями салата лаваш;

Полейте листья соусом;

Тонко нарежьте лосось и выложите его сверху на салат;

Тонкими слайсами нарежьте огурец и помидор, выложите сверху на лосось;

Закрутите лаваш в шаурму. 6. По желанию, немного поджарьте его на сковородке или гриле с обеих сторон

Овсянка с черешней

Овсянка - 50 г;

Густой йогурт - 80 г;

Арахисовая паста - 15 г;

Арахис жареный - 5 г;

Банан - 75 г;

Черешня - 150 г (или смесь ягод замороженная).

Приготовление

Отварите овсянку согласно инструкции на упаковке;

В готовую овсянку добавьте арахисовую пасту и хорошо перемешайте;

Сбоку выложите йогурт, нарезанный банан и очищенную черешню;

Посыпьте все измельченным арахисом.

Салат кус-кус

Кускус - 35 г;

Помидор (желательно коктейльный) - 80-100 г;

Руккола - 5-15 г;

Салат айсберг - 25-70 г;

Соус цезарь - 10 г;

Соус песто - 5 г Бальзамико - 1 ч. л;

Яйцо - 2 шт.

Приготовление

Приготовьте кускус согласно инструкции на упаковке, а затем выложите его в большую плоскую тарелку;

Добавьте Песто сверху на кускус;

Жарьте яйцо так, чтобы желток вытекал, и выложите его сверху на кускус;

Сбоку выложите рукколу, кусочки айсберга и нарезанный помидор;

Полейте блюдо соусом Цезарь;

По желанию, добавьте орегано или другие специи, и полейте бальзамическим уксусом.

Брускетта с лососем

Хлеб цельнозерновой - 40 г;

Яйцо отварное - 1 шт;

Авокадо - ¼;

Лосось слабосоленый - 30 г;

Брокколи отварная - 50 г;

Фета - 10 г (или крем-сыр).

Приготовление

Подсушите кусочки хлеба в тостере или на сковородке, до желаемой степени хрусткости;

На подсушенный хлеб намажьте фету;

Добавьте тонко нарезанный лосось;

Выложите ломтики авокадо;

Добавьте вареное яйцо, нарезанное на кольца или слайсы. Также яйцо можете оставить целым, если приготовили его в стиле пашот, чтобы вытекал желток;

Завершите блюдо кусочками отварной или приготовленной на пару брокколи.

Фруктовая овсянка

Овсянка - 15 г;

Кокосовое молоко - 150 г;

Зерна чиа - 2 ч. л;

Мед - 2 ч. л;

Голубика - 60 г;

Банан - 75 г;

Кешью - 15 г 1 ч. л.

Приготовление

В блендер насыпьте овсянку, семена чиа, мед, 30 г голубики, добавьте банан и молоко. Немного взбейте до однородной консистенции;

Готовую смесь вылейте в баночку и поставьте в морозилку на 15 минут;

Выньте из морозилки и мелко нарежьте кешью и шоколад;

Посыпьте полученную массу сверху нарезанными кешью и шоколадом, а также добавьте остальные 30 г голубики.

Салат со свеклой и гречкой

Гречка (или черная киноа) - 30 г;

Масло - 1 ст л (10 г);

Лук - 25 г;

Грибы - 75 г;

Свекла отварная 150 г;

Хумус - 15 г (можно заменить на фету или крем-сыр);

Яйцо отварное - 1/2 шт;

Апельсин - 50 г;

Семена подсолнечника - 5 г;

Зелень для украшения и соевый соус в произвольном количестве.

Приготовление

Отварите гречку согласно инструкции и выложите в тарелку. Полосками нарежьте яйцо и выложите на гречку;

На масле поджарьте лук и тонко нарезанные грибы до золотистого цвета;

Помойте и отварите свеклу в течение 20-30 мин. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней грибы с луком и хумус, хорошо перемешайте (при необходимости добавьте соль);

Очистите апельсин, дольки апельсина нарежьте как на фото и выложите на салат. Посыпьте подсушенными семенами подсолнечника.

Салат со стейком

Куриное филе -180 г;

Лимон - 30 г;

Капуста фиолетовая (или белокочанная) - 70 г;

Огурец - 75 г;

Редис - 25 г или морковь;

Сметана 10% жирности - 40 г;

Коктейльный помидор - 60 г;

Соль, орегано, душистый перец, специи (по вкусу) по вкусу;

Зеленый лук или зелень по желанию.

Приготовление

Капусту нарезаем максимально тонко и мелко, огурец и редис нарезаем соломкой, а помидор - тонкими кольцами. Добавляем сметану, соль, орегано и другие специи и перемешиваем. Готовый салат выкладываем в большую плоскую тарелку;

На курином филе делаем надрезы, поливаем соком лимона, солим, добавляем сушеные специи и жарим на гриле, сковородке или в духовке до румяного цвета (обычно это 20–22 минуты). Готовый стейк нарезаем полосками и перемешиваем с другими ингредиентами салата;

По желанию, стейк можно не резать и не смешивать, а просто выложить сбоку.

Салат с тунцом

Капуста фиолетовая -75 г;

Свекла отварная (можно сырая) - 100 г;

Морковь - 20 г;

Тунец в собственном соку или мидии - 120 г;

Орех грецкий или пекан - 15 г;

Соус цезарь - 15 г;

Сок лайма или лимона - 1 ст. л;

Кинза зеленая, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Тоненько нашинкуйте капусту;

Натрите на крупную терку очищенную и хорошо вымытую свеклу (я люблю сырую, но вы можете отварить ее в течение 20 минут до готовности);

Натрите морковь;

Добавьте соус Цезарь, сок лайма, соль и душистый перец, и все хорошо перемешайте;

Добавьте тунец и еще раз перемешайте;

Посыпьте салат орешками и мелко нарезанной кинзой.

Зеленый салат с нутом

Пекинская капуста (или айсберг) - 50 г;

Яблоко зеленое со шкуркой - 80 г;

Морковь - 50 г;

Авокадо - 1/2 шт (или нут консервированный - 60 г);

Тунец в собственном соку - 120 г (или филе мороженое);

Соус цезарь или тартар - 20 г;

Нут консервированный или отварной - 20 г;

Горчица в зернах (дижонская) - 1 ст. л (10 г);

Кинза, Лук, Оливки, Специи в произвольном количестве Соус терияки - 1 ч. л;

Сок лайма - 1 ст. л.

Приготовление

Натрите морковь на крупную терку;

Мелко нашинкуйте капусту;

Авокадо и яблоко нарежьте кубиками или полосками одинакового размера (на ваш выбор);

Добавьте к овощам соус, горчицу, сок лайма и все хорошо перемешайте. Полейте салат соусом терияки;

Сверху выложите тунец. Украсьте нутом, красным луком и оливками, как на фото по желанию.

