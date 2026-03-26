Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожного

Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 27968 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 51738 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 86279 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 91560 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 63301 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64458 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 77428 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63180 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57973 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
Популярнi новини
Масована атака дронів на москву та НПЗ під санкт-петербургом: перші подробиці26 березня, 02:57 • 16243 перегляди
Відмовилася від ролі у Netflix - Катерина Білик пояснила принципову позицію26 березня, 03:30 • 12948 перегляди
"Мир в Європі вимагає справедливості": в МЗС привітали приєднання ЄС до засновників спецтрибуналу щодо агресії рф проти України26 березня, 04:02 • 14551 перегляди
Масове зникнення неповнолітніх дівчат у Криму: ЦНС фіксує нові випадки26 березня, 05:15 • 9382 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 11907 перегляди
Публікації
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте12:14 • 2664 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 12024 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"25 березня, 13:57 • 86272 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 91553 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto25 березня, 12:01 • 54834 перегляди
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 12024 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 32607 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 68936 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 44566 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 73708 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожного

Київ • УНН

Добірка корисних рецептів сніданків від салатів до вівсянки та брускет. Детальні інструкції приготування поживних страв з доступних інгредієнтів.

Легкі салати, вівсянка, брускети та інші варіанти, які швидко готуються і підходять для щоденного харчування. УНН зібрав для вас топ-10 смачних сніданків для здорового харчування.

Сирний салат

  • Пармезан - 15 г;
    • Сир дорблю - 20 г;
      • Сир зернистий - 30 г;
        • Сир тофу - 80 г;
          • Листя салату - 25 г;
            • Салат айсберг - 20-50 г;
              • Рукола - 15 г;
                • Кеш'ю - 5 г;
                  • Олія - 1 ст. л.;
                    • Сік лимона - 1 ст. л.;
                      • Бальзамічний крем - 1 ч. л;
                        • Сіль та спеції на смак.

                          Приготування

                          • Викладіть шматочки усіх салатів у глибоку тарілку;
                            • Додайте подрібнений зернистий сир та сир дорблю;
                              • Наріжте сир тофу кубиками та додайте до салату (якщо підсмажити його зі спеціями, буде ще смачніше);
                                • Додайте сіль, спеції, олію та сік лимона, потім перемішайте;
                                  • Зверху полийте бальзамічним кремом;
                                    • Дрібно подрібніть горішки та посипте зверху.
                                      • Тонко наріжте пармезан пластинками та викладіть зверху.

                                        Шаурма з овочами

                                        • Лаваш - 60 г;
                                          • Соус цезар - 25 г;
                                            • Листя салату - 25-50 г;
                                              • Лосось слабосолоний - 100 г;
                                                • Огірок та помідор - по 50-80 г.

                                                  Приготування

                                                  • Посипте листям салату лаваш;
                                                    • Полийте листя соусом;
                                                      • Тонко наріжте лосось і викладіть його зверху на салат;
                                                        • Тонкими слайсами наріжте огірок і помідор, викладіть зверху на лосось;
                                                          • Закрутіть лаваш у шаурму. 6. За бажанням, трохи підсмажте його на сковорідці або грилі з обох сторін

                                                            Вівсянка з черешнею

                                                            • Вівсянка - 50 г;
                                                              • Густий йогурт - 80 г;
                                                                • Арахісова паста - 15 г;
                                                                  • Арахіс смажений - 5 г;
                                                                    • Банан - 75 г;
                                                                      • Черешня - 150 г (або суміш ягід заморожена).

                                                                        Приготування

                                                                        • Відваріть вівсянку згідно з інструкцією на упаковці;
                                                                          • У готову вівсянку додайте арахісову пасту та добре перемішайте;
                                                                            • Збоку викладіть йогурт, нарізаний банан та очищену черешню;
                                                                              • Посипте все подрібненим арахісом.

                                                                                Салат кус-кус

                                                                                • Кускус - 35 г;
                                                                                  • Помідор (бажано коктейльний) - 80-100 г;
                                                                                    • Рукола - 5-15 г;
                                                                                      • Салат айсберг - 25-70 г;
                                                                                        • Соус цезар - 10 г;
                                                                                          • Соус песто - 5 г Бальзаміко - 1 ч. л;
                                                                                            • Яйце - 2 шт.

                                                                                              Приготування

                                                                                              • Приготуйте кускус згідно з інструкцією на упаковці, а потім викладіть його у велику плоску тарілку;
                                                                                                • Додайте Песто зверху на кускус;
                                                                                                  • Смажте яйце так, щоб жовток витікав, і викладіть його зверху на кускус;
                                                                                                    • Збоку викладіть руколу, шматочки айсберга та нарізаний помідор;
                                                                                                      • Полийте страву соусом Цезар;
                                                                                                        • За бажанням, додайте орегано або інші спеції, та полийте бальзамічним оцтом.

                                                                                                          Брускетка з лососем

                                                                                                          • Хліб цільнозерновий - 40 г;
                                                                                                            • Яйце відварене - 1 шт;
                                                                                                              • Авокадо - ¼;
                                                                                                                • Лосось слабосолений - 30 г;
                                                                                                                  • Броколі відварений - 50 г;
                                                                                                                    • Фета - 10 г (або крем сир).

                                                                                                                      Приготування

                                                                                                                      • Підсушіть шматочки хліба в тостері чи на сковорідці, до бажаного ступеня хрумкості;
                                                                                                                        • На підсушений хліб намастіть фету;
                                                                                                                          • Додайте тонко нарізаний лосось;
                                                                                                                            • Викладіть скибочки авокадо;
                                                                                                                              • Додайте варене яйце, нарізане на кільця або слайси. Також яйце можете залишити цілим якщо приготували його в стилі пашот, щоб втікав жовток;
                                                                                                                                • Завершість страву шматочками відвареного або приготованого на пару броколі.

                                                                                                                                  Фруктова вівсяна

                                                                                                                                  • Вівсянка - 15 г;
                                                                                                                                    • Кокосове молоко - 150 г;
                                                                                                                                      • Зерна чіа - 2 ч. л;
                                                                                                                                        • Мед - 2 ч. л;
                                                                                                                                          • Лохина - 60 г;
                                                                                                                                            • Банан - 75 г;
                                                                                                                                              • Кеш'ю - 15 г 1 ч. л.

                                                                                                                                                Приготування

                                                                                                                                                • У блендер насипте вівсянку, насіння чіа, мед, 30 г лохини, додайте банан і молоко. Трішки зблендуйте до однорідної консистенції;
                                                                                                                                                  • Готову суміш вилийте у баночку та поставте в морозилку на 15 хвилин;
                                                                                                                                                    • Витягніть з морозилки й дрібно наріжте кеш'ю та шоколад;
                                                                                                                                                      • Посипте отриману масу зверху нарізаними кеш'ю і шоколадом, а також додайте решту 30 г лохини.

                                                                                                                                                        Салат з буряком та гречкою

                                                                                                                                                        • Гречка (або чорна кіноа) - 30 г;
                                                                                                                                                          • Олія - 1 ст л (10 г);
                                                                                                                                                            • Цибуля - 25 г;
                                                                                                                                                              • Гриби - 75 г;
                                                                                                                                                                • Буряк відварений 150 г;
                                                                                                                                                                  • Хумус - 15 г (можна замінити на фету або крем сир);
                                                                                                                                                                    • Яйце відварене - 1/2 шт;
                                                                                                                                                                      • Апельсин - 50 г;
                                                                                                                                                                        • Зерна соняшника - 5 г;
                                                                                                                                                                          • Зелень для прикраси та соєвий соус у довільній кількості.

                                                                                                                                                                            Приготування

                                                                                                                                                                            • Відваріть гречку згідно з інструкцією та викладіть у тарілку. Смужками наріжте яйце та викладіть на гречку;
                                                                                                                                                                              • На олії підсмажте цибулю та тонко нарізані гриби до золотистого кольору;
                                                                                                                                                                                • Помийте та Відваріть буряк протягом 20-30 хв.Відварений буряк натріть на тертці, додайте до нього гриби з цибулею та хумус, добре перемішайте (за необхідності додайте сіль);
                                                                                                                                                                                  • Очистіть апельсин, дольки апельсина наріжте як на фото та викладіть на салат. Посипте підсушеними зернами соняшника.

                                                                                                                                                                                    Салат зі стейком

                                                                                                                                                                                    • Куряче філе -180 г;
                                                                                                                                                                                      • Лимон - 30 г;
                                                                                                                                                                                        • Капуста фіолетова (або білокачанна) - 70 г;
                                                                                                                                                                                          • Огірок - 75 г;
                                                                                                                                                                                            • Редис - 25 г або морква;
                                                                                                                                                                                              • Сметана 10% жирності - 40 г;
                                                                                                                                                                                                • Коктейльний помідор - 60 г;
                                                                                                                                                                                                  • Сіль, орегано, духмяний перець, спеції (собі) до смаку;
                                                                                                                                                                                                    • Зелена цибуля чи зелень по бажанню.

                                                                                                                                                                                                      Приготування

                                                                                                                                                                                                      • Капусту нарізаємо максимально тонко і дрібно, огірок та редис нарізаємо соломкою, а помідор - тонкими кільцями. Додаємо сметану, сіль, орегано та інші спеції і перемішуємо. Готовий салат викладаємо у велику плоску тарілку;
                                                                                                                                                                                                        • На курячому філе робимо надрізи, поливаємо соком лимона, солимо, додаємо сушені спеції і смажимо на грилі, сковорідці чи в духовці до рум’яного кольору (зазвичай це 20–22 хвилини). Готовий стейк нарізаємо смужками та перемішуємо з іншими інгредієнтами салату;
                                                                                                                                                                                                          • За бажанням, стейк можна не різати і не змішувати, а просто викласти збоку.

                                                                                                                                                                                                            Салат з тунцем

                                                                                                                                                                                                            • Капуста фіолетова -75 г;
                                                                                                                                                                                                              • Бурячок відварений (можна сирий) - 100 г;
                                                                                                                                                                                                                • Морква - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                  • Тунець у власному соку або мідії - 120 г;
                                                                                                                                                                                                                    • Горіх грецький або пекан - 15 г;
                                                                                                                                                                                                                      • Соус цезар - 15 г;
                                                                                                                                                                                                                        • Сік лайма чи лимона - 1 ст. л;
                                                                                                                                                                                                                          • Кінза зелена, сіль, перець на смак.

                                                                                                                                                                                                                            Приготування

                                                                                                                                                                                                                            • Тоненько нашинкуйте капусту;
                                                                                                                                                                                                                              • Натріть на крупну тертку очищений та добре вимитий буряк (я люблю сирий, але ви можете відварити його протягом 20 хвилин до готовності);
                                                                                                                                                                                                                                • Натріть моркву;
                                                                                                                                                                                                                                  • Додайте соус Цезар, сік лайма, сіль та духмяний перець, і все добре перемішайте;
                                                                                                                                                                                                                                    • Додайте тунець і ще раз перемішайте;
                                                                                                                                                                                                                                      • Посипте салат горішками та дрібно нарізаною кінзою.

                                                                                                                                                                                                                                        Зелений салат з нутом

                                                                                                                                                                                                                                        • Пекінська капуста (або айсберг) - 50 г;
                                                                                                                                                                                                                                          • Яблуко зелене зі шкіркою - 80 г;
                                                                                                                                                                                                                                            • Морква - 50 г;
                                                                                                                                                                                                                                              • Авокадо - 1/2 шт (або нут консервований - 60 г);
                                                                                                                                                                                                                                                • Тунець у власному соку - 120 г (або філе морожене);
                                                                                                                                                                                                                                                  • Соус цезар або тартар - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                                                    • Нут консервований або відварний - 20 г;
                                                                                                                                                                                                                                                      • Гірчиця в зернах (діжонська) - 1 ст. л (10 г);
                                                                                                                                                                                                                                                        • Кінза, Цибуля, Оливки, Спеції у довільній кількості Соус теріякі - 1 ч. л;
                                                                                                                                                                                                                                                          • Сік лайма - 1 ст. л.

                                                                                                                                                                                                                                                            Приготування

                                                                                                                                                                                                                                                            • Натріть моркву на крупну тертку;
                                                                                                                                                                                                                                                              • Мілко нашинкуйте капусту;
                                                                                                                                                                                                                                                                • Авокадо та яблуко наріжте кубиками або смужками однакового розміру (на ваш вибір);
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Додайте до овочів соус, гірчицю, сік лайма та все добре перемішайте.Полийте салат соусом теріякі;
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Зверху викладіть тунець. Прикрасьте нутом, червоною цибулею та оливками, як на фото за бажанням.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Топ-10 рецептів корисних перекусів14.03.26, 11:04 • 69889 переглядiв

