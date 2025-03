Тимоти Шаламе сам будет петь в байопике о Бобе Дилане

Детали

Как отметил Мэнголд, Тимоти Шаламе собирается сам петь в роли Боба Дилана в будущем байопике. На пресс-конференции "Звездных войн" в Европе Мэнголд сказал Collider, что съемки фильма планируется начать в августе. "Это такая интересная правдивая история о таком интересном моменте на американской сцене", - сказал он.

Дополнение

Впервые о проекте было объявлено под названием Going Electric в 2020 году, и Манголда с Шаламе связали с историей о ранних годах Дилана в Нью-Йорке. Недавно Мэнголд сказал, что в фильме появятся Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баэз, но он не раскрыл, кто был выбран на эти роли. У фильма ещё нет даты выхода.

Самый новый проект Мэнголда, "Индиана Джонс и реликвия судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), выйдет 30 июня, за день до того, как Дилан выйдет на сцену джазового фестиваля в Монтрё в 2023 году.