Тімоті Шаламе сам співатиме в байопіку про Боба Ділана

Деталі

Як зазначив Менголд, Тімоті Шаламе збирається сам співати в ролі Боба Ділана в майбутньому байопіку. На прес-конференції "Зоряних воєн" у Європі Менголд сказав Collider, що зйомки фільму планується розпочати в серпні. "Це така цікава правдива історія про такий цікавий момент на американській сцені", - сказав він.

Доповнення

Вперше про проект було повідомлено під назвою Going Electric у 2020 році, і Манголда з Шаламе пов’язували з історією про ранні роки Ділана в Нью-Йорку. Нещодавно Менголд сказав, що у фільмі з'являться Вуді Гатрі, Піт Сігер і Джоан Баез, але він не розкрив, хто був обраний на ці ролі. У фільму ще немає дати виходу.

Найновіший проект Менголда, "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), вийде 30 червня, за день до того, як Ділан вийде на сцену джазового фестивалю в Монтре у 2023 році.