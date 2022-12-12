Тело замбийца, погибшего на войне в Украине, вернули домой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Тело 23-летнего замбийского студента, погибшего во время боевых действий на стороне русской армии на войне в Украине, вернули домой.
Об этом сообщает агентство Associated Press, передает УНН.
Детали
Тело Лемекани Ньиренды, изучавшего ядерную инженерию в России перед тем, как присоединиться к армии, прибыло в международный аэропорт Кеннета Каунды в Лусаке в воскресенье.
Несмотря на то, что он был студентом, в апреле 2020 года Лемекани был признан виновным в торговле наркотиками и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Позже он был помилован путем специальной амнистии при участии в войне и гибели во время боевых действий в Украине.
Правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой предоставить подробности смерти Лемекан.
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