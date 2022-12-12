Тіло замбійця, який загинув на війні в Україні, повернули додому

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Тіло Лемекані Ньїренди, який вивчав ядерну інженерію в Росії перед тим, як приєднатися до армії, прибуло до міжнародного аеропорту Кеннета Каунди в Лусаці в неділю.

Попри те, що він був студентом, у квітні 2020 року Лемекані був визнаний винним у торгівлі наркотиками та засуджений до 9 років позбавлення волі.

Пізніше він був помилуваний шляхом спеціальної амністії за умови участі у війні та загибелі під час бойових дій в Україні.

Уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням надати подробиці смерті Лемекані.

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