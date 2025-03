The Guardian: Англия всю ночь праздновала "падение проклятия" пенальти на ЧМ и ЧЕ

“Эрик Дайер своим победным ударом, который вывел национальную команду в висмирку сильнейших и улучшил позицию Англии в последних чемпионатах — вывел сотни и тысячи людей на стадионах, пабах и барах в настоящий восторг”, — указано в сообщении.

После первой победы в серии пенальти для сборной Англии, после четырех неудач в финальных розыгрышах ЧМ или ЧЕ — много английский болельщиков уверены в успешном результате сборной в матче против следующего оппонента — Швеции и в том, что “футбол возвращается домой”.

“В Лондоне на улице Шоридич движение транспорта было остановлено после того, как сотни поклонников сборной вышли на улицы из баров и начали петь и праздновать победу”, — добавляет корреспондент издания. Подобные сцены можно было наблюдать по-всей стране и во многих населенных пунктах.

Поздравления для сборной стали раздаваться со всех сторон. Национальную команду поздравил и Кенсингтонский дворец с герцогом Кембриджским, закончив приветственный твит буквой “W” — “победители”. К поздравлениям также присоединился глава Футбольной ассоциации Англии, отметив: “Я не могу не гордиться англичанами — победа в серии пенальти! Вы действительно заслужили место в восьмерке лучших в мире! И вы должны знать, что вся страна будет за вами в субботу (дата матча 1/4 финала — ред.)! Вперед, Англия!”

Известный комментатор и бывший игрок сборной и лучший бомбардир ЧМ-1986 в Мексике Гари Линекер написал ироничный твит: “Да вот как это выглядит”, ссылаясь на поражение сборной во время серий пенальти на всех важных форумах.

Теперь аналитики и журналисты отмечают, что “если 50 лет боли от серий пенальти наконец прошли” — английская сборная сможет наконец преодолеть “весь путь” и “при всем уважении к прочной этого года Швеции — наши ребята пройдут дальше”.

Как сообщал УНН, футболисты сборной Англии стали взрослее после победы над командой Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России. Такое мнение журналистам высказал капитан английской команды Кейн, который был признан лучшим игроком матча.