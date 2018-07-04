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The Guardian: Англія усю ніч святкувала "падіння прокляття" пенальті на ЧС та ЧЄ

The Guardian: Англія усю ніч святкувала "падіння прокляття" пенальті на ЧС та ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Вболівальники збірної Англії зустріли “падіння прокляття” серії пенальті у матчі 1/8 Чемпіонату світу в РФ проти Колумбії гучними нічними святкуваннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал, опублікований виданням The Guardian.

“Ерік Дайер своїм переможним ударом, який вивів національну команду у вісмірку найсильніших та покращив позицію Англії в останніх чемпіонатах — вивів сотні та тисячі людей на стадіонах, пабах та барах у справжнє захоплення”, — вказано у повідомленні.

Після першої перемоги у серії пенальті для збірної Англії, після чотирьох невдач у фінальних розіграшах ЧС чи ЧЄ — багато англійський вболівальників впевнені в успішному результаті збірної у матчі проти наступного опонента — Швеції та у тому, що “футбол повертається додому”.

“У Лондоні на вулиці Шорідіч рух транспорту був зупинений після того, як сотні шанувальників збірної вийшли на вулиці з барів та почали співати і святкувати перемогу”, — додає кореспондент видання. Подібні сцени можна було спостерігати по-усій країні та у багатьох населених пунктах.

Привітання для збірної почали лунати з усіх сторін. Національну команду привітав і Кенсингтонський палац з герцогом Кембриджським, закінчивши привітальний твіт літерою “W” — “переможці”. До привітань також долучився глава Футбольної асоціації Англії, зазначивши: “Я не можу не пишатися англійцями — перемога у серії пенальті! Ви дійсно заслужили місце у вісьмірці найкращих у світі! І ви повинні знати, що вся країна буде за вами у суботу (дата матчу 1/4 фіналу — ред.)! Вперед, Англія!”

Відомий коментатор та колишній гравець збірної й найкращий бомбардир ЧС-1986 у Мексиці Гарі Лінекер написав іронічний твіт: “Так от як це виглядає”, посилаючись на поразки збірної під час серій пенальті на усіх важливих форумах.

@Baddiel Shoreditch High St blocked to traffic due to spontaneous rendition of Three Lions pic.twitter.com/W76Qd1QxoL

— Dan Onymous (@Aurelius) 3 липня 2018 р.

Тепер аналітики та журналісти зазначають, що “якщо 50 років болю від серій пенальті нарешті минули” — англійська збірна зможе нарешті подолати “увесь шлях” і “попри всю повагу до міцної цього року Швеції — наші хлопці пройдуть далі”.

Як повідомляв УНН, футболісти збірної Англії стали дорослішими після перемоги над командою Колумбії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Росії. Таку думку журналістам висловив капітан англійської команди Гаррі Кейн, який був визнаний кращим гравцем матчу.

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