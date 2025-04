"То, что нужно, чтобы защитить нашу землю": Резников поблагодарил за новую военную помощь США

Цитата

"Бронетехника, противотанковое оружие и боеприпасы. Это то, что нам нужно, чтобы защитить нашу землю и помочь россиянам найти дорогу домой. Это наш план на это лето и в дальнейшем – пока не победим. Спасибо американскому народу за очередной пакет помощи в сфере безопасности!" - написал Резников в Twitter.

Armored vehicles, anti-tank weapons, and ammo. This is what we need to protect our land and help the russians to find their way home. That is our plan for this summer and beyond - until we win.

Thank you to Lloyd Austin III @SecDef and the American people for another package of… pic.twitter.com/yKAno5iKDP

13 июня Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине для "удовлетворения критических потребностей" в сфере безопасности и обороны.