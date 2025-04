"Те, що потрібно, щоб захистити нашу землю": Резніков подякував за нову військову допомогу США

Цитата

"Бронетехніка, протитанкова зброя та боєприпаси. Це те, що нам потрібно, щоб захистити нашу землю і допомогти росіянам знайти дорогу додому. Це наш план на це літо й надалі – поки не переможемо. Дякую американському народу за черговий пакет допомоги у сфері безпеки!" - написав Резніков в Twitter.

Armored vehicles, anti-tank weapons, and ammo. This is what we need to protect our land and help the russians to find their way home. That is our plan for this summer and beyond - until we win.

Thank you to Lloyd Austin III @SecDef and the American people for another package of… pic.twitter.com/yKAno5iKDP

Доповнення

13 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні для "задоволення критичних потреб" у сфері безпеки та оборони.