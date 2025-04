"Талибан" отрицает причастность к смертельному нападению в Кабуле

"Талибан" быстро дистанцировался от нападения и отверг любую причастность к инциденту", - пишет издание.

Между тем число погибших в результате нападения, по данным Минздрава страны, достигло 41 человека - 35 мужчин, четыре женщины и двое детей.

По данным издания, смертельная атака была осуществлена ​​не менее чем двумя террористами-смертниками. Культурный центр шиитов, на который напали, связывают с Ираном.

Миссия ООН и посол США в стране Джон Басс осудили атаку. Президент Афганистана Ашраф Гани отдал приказ тщательно расследовать инцидент.

UNAMA condemns today’s attack on civilians in #Kabul. Preliminary reports indicate high civilian casualty numbers. The Mission's human rights workers on ground establishing facts. pic.twitter.com/hTnhj46Jw7

— UNAMA News (@UNAMAnews) 28 грудня 2017 р.