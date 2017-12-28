"Талибан" отрицает причастность к смертельному нападению в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Радикальное исламистское движение суннитского направления "Талибан" отрицает причастность к нападению на мусульманский культурный центр шиитов в четверг в афганской столице Кабуле, количество жертв которого превысило 40 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.
"Талибан" быстро дистанцировался от нападения и отверг любую причастность к инциденту", - пишет издание.
Между тем число погибших в результате нападения, по данным Минздрава страны, достигло 41 человека - 35 мужчин, четыре женщины и двое детей.
По данным издания, смертельная атака была осуществлена не менее чем двумя террористами-смертниками. Культурный центр шиитов, на который напали, связывают с Ираном.
Миссия ООН и посол США в стране Джон Басс осудили атаку. Президент Афганистана Ашраф Гани отдал приказ тщательно расследовать инцидент.
UNAMA condemns today’s attack on civilians in #Kabul. Preliminary reports indicate high civilian casualty numbers. The Mission's human rights workers on ground establishing facts. pic.twitter.com/hTnhj46Jw7— UNAMA News (@UNAMAnews) 28 грудня 2017 р.