"Талібан" заперечив причетність до смертельного нападу у Кабулі

"Талібан" швидко дистанціювався від нападу і заперечив будь-яку причетність до інциденту", - пише видання.

Тим часом кількість загиблих внаслідок нападу, за даними МОЗ країни, сягнула 41 особи - 35 чоловіків, четверо жінок і двоє дітей.

За даними видання, смертельна атака була здійснена щонайменше двома терористами-смертниками. Культурний центр шиїтів, на який вчинили напад, пов'язують з Іраном.

Місія ООН і посол США в країні Джон Басс засудили атаку. Президент Афганістану Ашраф Гані віддав наказ ретельно розслідувати інцидент.

UNAMA condemns today’s attack on civilians in #Kabul. Preliminary reports indicate high civilian casualty numbers. The Mission's human rights workers on ground establishing facts. pic.twitter.com/hTnhj46Jw7

— UNAMA News (@UNAMAnews) 28 грудня 2017 р.