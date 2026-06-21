Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом по делу о коррупции

Бегонья Гомес - жена премьер-министра Испании Педро Санчеса - предстанет перед судом по делу о коррупции. Расследование инициировали ультраправые группы, выступающие против Социалистической партии Санчеса. Кроме того, женщине уже запретили выезд за границу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Бегонью Гомес подозревают в том, что она могла использовать статус жены премьер-министра для получения рабочих контрактов. Сама Гомес отрицает какие-либо правонарушения.

Дело против нее инициировали ультраправые группы, выступающие против Социалистической партии Санчеса.

Следственный судья Хуан Карлос Пейнадо постановил, что Гомес должна сдать паспорт, не покидать территорию Испании и являться в суд дважды в месяц.

По данным Reuters, это дело - одно из нескольких коррупционных дел, которые уже находятся в суде или приближаются к судебному разбирательству и создают политическое давление на Санчеса. Сам премьер-министр Испании не является фигурантом этих производств. Он заявлял, что открытие таких производств - часть кампании, направленной на его отстранение от должности.

Как отреагировала на обвинения Бегонья Гомес

Газета El País со ссылкой на источники, близкие к Гомес, сообщила, что она планирует обжаловать условия, введенные судьей, в частности решение об изъятии паспорта.

Социалистическая партия Испании после решения суда заявила, что Гомес якобы стала объектом политического и судебного преследования.

Бегонья уже два года подвергается судебному и политическому преследованию. Сегодняшнее развитие событий - еще один шаг в этом процессе - говорится в заявлении партии, опубликованном в соцсети «X».

Контекст

Несколько близких союзников Санчеса, в том числе третье лицо в иерархии Социалистической партии и бывший министр транспорта, находятся под следствием по делам о предполагаемых откатах.

Речь идет о делах, связанных с государственными работами, контрактами в сфере нефти и газа, а также закупкой масок во время пандемии. Они отрицают свою вину.

Отдельно Высокий суд Испании сообщил о расследовании в отношении бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Его подозревают в том, что он мог возглавлять сеть, получавшую прибыль от лоббирования интересов третьих сторон перед государственными органами, в частности авиакомпании Plus Ultra. Сапатеро также отрицает эти обвинения.

Напомним

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен оставаться на посту до парламентских выборов 2027 года, несмотря на рост коррупционных скандалов, охвативших его Социалистическую партию.