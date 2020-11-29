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Противоречивость действий НАБУ в вопросе экстрадиции Бахматюка может привести к ее срыву - СМИ

Противоречивость действий НАБУ в вопросе экстрадиции Бахматюка может привести к ее срыву - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16077 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действия НАБУ в деле VAB Банка и запроса на экстрадицию и арест главы финучреждения Олега Бахматюка несут угрозу как самому аресту, так и правовому имиджу Украины. Речь об этом идёт в статье "Суд, которого не было. Как в НАБУ "дорисовывали" дело Бахматюка", опубликованной изданием Delo.ua, передает УНН.

"Скандал вокруг VAB Банка и 1,2 миллиардов утраченных кредитных гривен: на поверхности — очередная эпопея вокруг вожделенных банковских активов, а “под водой” — немного другая история, так сильно напоминающая банальный политический заказ, для выполнения которого была привлечена в частности проамериканская “разведгруппа” или, как “говорят в народе” — НАБУ, да и суды с прокуратурой подсобили — давнишней, еще той, из старого режима“, — говорится в публикации.

Автор напоминает, что в ноябре 2019 года НАБУ признал главу банка Олега Бахматюка и ещё семерых членов правления подозреваемым в незаконном выведении средств из финучреждения и сговоре с должностными лицами НБУ.

“Правда, на тот момент Бахматюк находится за границей. Понимая, что "дело пахнет жаренным“, а именно — объявлением в международный розыск, сторона защиты прибегает к превентивным мерам. 29 ноября адвокаты сообщают украинским правоохранительным органам о местонахождении Бахматюка. Несмотря на отсутствие оснований, уже 13 декабря детектив НАБУ вносит постановление об объявлении Бахматюка в международный розыск. Вскоре досудебное расследование закрывают, материалы по подозрению Бахматюка перерастают в отдельное уголовное производство. Детективы НАБУ попытались вручить повестку и подозрение в обход закона на территории Австрии, при этом совершая следственные действия на территории другого государства без уведомления этого самого государства. Другими словами, украинские антикоррупционеры попутно совершили грубое вмешательство в суверенитет другого государства”, — подчеркивает он.

Уже в апреле 2020 года следственный судья не признал действительным объявление в международный розыск, однако после вмешательства прокуратуры Высший антикоррупционный суд все же принял решение об аресте Бахматюка заочно.

“По имеющейся информации, и сам Сытник наведывался по данному делу в антикоррупционный суд во время разбирательств. Ни подозрения, ни повестки от НАБУ олигарх не дождался и по сей день. При этом антикоррупционеры пытаются добиться экстрадиции олигарха, однако в Офисе Генпрокурора запрос на экстрадицию возвращают — о местонахождении Бахматюка следственные органы были официально уведомлены”, — отмечается в публикации.

В статье указывается, что подобные действия могут привести к невозможности ареста Бахматюка и репутационным потерям.

“Можно нарваться на пресловутые "европейские права человека“ и тогда уже арест Бахматюка за границей могут признать нарушением прав на личную неприкосновенность. Ведь это решение, основанное на незаконном объявлении в международный розыск. Не исключено, что НАБУ намерено предпринимает все возможное, чтобы добиться отказа в выдаче Бахматюка, при этом "умыв руки“, мол, мы сделали все возможное, и посетовав на чрезмерную либеральность "европейских взглядов в вопросе прав преступников“. Либо же попытка "замазать“ собственные промахи, допущенные в спешных попытках во что бы то ни стало поймать "нерадивого банкира“. Но как бы там ни было, а вопрос уже не только в выдаче подозреваемого. Ведь подобный правоохранительный произвол со стороны НАБУ становится серьёзной имиджевой угрозой: Украина рискует на весь мир прослыть страной, где права человека во время следственных действий ничем не защищены”, — подчёркивает автор публикации.

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