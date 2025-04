Судно X-Press Pearl утонуло у Шри-Ланки: на восстановление региона пойдут десятки лет

Детали

В среду правительство приостановило рыболовство на 80-километровом участке береговой линии острова, что повлияло на 5 600 рыбацких лодок, и сотни рыбаков были отправлены для очистки пострадавших пляжей.

Зарегистрированная в Сингапуре MV X-Press Pearl, перевозившая 1 486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты вместе с другими химикатами и косметикой, стояла на якоре у западного побережья Шри-Ланки, когда на борту произошел пожар после взрыва 20 мая.

Горящие контейнеры с химикатами упали в море с палубы корабля.

Судно начало тонуть рано в среду, и спасательная бригада попыталась отбуксировать судно на более глубокую воду от берега, но через несколько часов попытка была остановлена.

"Worst Marine Disaster": Sri Lanka On Fire In Singapore Ship Fire https://t.co/q7qT8AUBOV pic.twitter.com/Rfqzn3o0Cv

- NDTV (@ndtv) May 30, 2021

"Буксировка горящего корабля X-Press Pearl была остановлена из-за того, что задняя часть судна ударилась о морское дно", - сказал официальный представитель ВМС капитан Индика де Силва.

Силва добавил, что военно-морской флот готовился к ликвидации разлива нефти после того, как корабль затонул.

"Корабль нанес смертельный удар нашей жизни, - сказал Джошуа Энтони, глава регионального рыболовного союза. - Мы не можем зайти в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь".

Authorities in Sri Lanka have said debris from a burning container ship has caused "probably the worst beach pollution in our history".



A vessel, carrying tonnes of chemicals, caught fire as it waited to enter Colombo harbour last week. https://t.co/Iyr0318wRX pic.twitter.com/kEm912URFT

- BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2021

Последствия для экологии

Пожар и разлив химикатов уже нанесли огромный ущерб береговой линии Шри-Ланки, включая знаменитые туристические пляжи Негомбо и Калутара. Они покрылись гранулами из микропластика, используемые для производства пакетов. А в океане заметили нефтяное пятно. Власти обеспокоены последствиями, которые может принести эта катастрофа.

A massive amount of LLDPE pellets from the X-Press Pearl vessel are polluting our beaches! This is detrimental to our marine animals. PC: Colombo Gazette #Microplastics #SriLanka pic.twitter.com/ZIxmVH0Nq6

- Maleesha Gunawardana (@Maleesha_G) May 27, 2021

Местные телеканалы показывают, как на берег стало выбрасывать мертвых рыб, черепах и других морских обитателей. Смешения химических веществ с морской водой может нанести серьезный ущерб морским видам, а пластик для них и вовсе смертельный. Это также приведет к уничтожению коралловых рифов, лагун и мангровых зарослей.

Sharing as received: A turtle was found dead in the Hikkaduwa beach. It is unclear if the death was caused by pollution from the burning ship #MVXPressPearl Plastic from the ship was found washed ashore in the area today #Srilanka #lka #pollution https://t.co/kh8xNBIS71 pic.twitter.com/B6QiSvg1Or

- Easwaran Rutnam (@easwaranrutnam) May 29, 2021

Несмотря на то, что власти активно пытаются очистить пляжи и окружающую среду от пластикового загрязнения и химических отходов, на восстановление региона могут пойти десятки лет.