Судно X-Press Pearl потонуло біля Шрі-Ланки: на відновлення регіону підуть десятки років

Деталі

У середу уряд призупинив рибальство на 80-кілометровій ділянці берегової лінії острова, що вплинуло на 5 600 рибальських човнів, і сотні рибаків були відправлені для очищення постраждалих пляжів.

Зареєстрованн в Сінгапурі MV X-Press Pearl, яка перевозила 1 486 контейнерів, в тому числі 25 тонн азотної кислоти разом з іншими хімікатами і косметикою, стояла на якорі біля західного узбережжя Шрі-Ланки, коли на борту сталася пожежа після вибуху 20 травня.

Палаючі контейнери з хімікатами впали в море з палуби корабля.

Судно почало тонути рано в середу, і рятувальна бригада спробувала відбуксирувати судно на більш глибоку воду від берега, але через кілька годин спроба була припинена.

"Worst Marine Disaster": Sri Lanka On Fire In Singapore Ship Fire https://t.co/q7qT8AUBOV pic.twitter.com/Rfqzn3o0Cv

— NDTV (@ndtv) May 30, 2021

"Буксирування охопленого вогнем корабля X-Press Pearl було зупинено через те, що задня частина судна вдарилася об морське дно", - сказав офіційний представник ВМС капітан Індіка де Сілва.

Сілва додав, що військово-морський флот готувався до ліквідації розливу нафти після того, як корабель затонув.

"Корабель завдав смертельного удару по нашим життям, - сказав Джошуа Ентоні, глава регіонального рибальського союзу. - Ми не можемо зайти в море, а значить, не можемо заробляти на життя".

Authorities in Sri Lanka have said debris from a burning container ship has caused "probably the worst beach pollution in our history."



A vessel, carrying tonnes of chemicals, caught fire as it waited to enter Colombo harbour last week.https://t.co/Iyr0318wRX pic.twitter.com/kEm912URFT

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2021

Наслідки для екології

Пожежа і розлив хімікатів вже завдали величезної шкоди береговій лінії Шрі-Ланки, включаючи знамениті туристичні пляжі Негомбо і Калутара. Вони покрилися гранулами з мікропластика, використовуваних для виробництва пакетів. А в океані помітили нафтову пляму. Влада стурбована наслідками, які може принести ця катастрофа.

A massive amount of LLDPE pellets from the X-Press Pearl vessel are polluting our beaches! This is detrimental to our marine animals. PC: Colombo Gazette #Microplastics #SriLanka pic.twitter.com/ZIxmVH0Nq6

— Maleesha Gunawardana (@Maleesha_G) May 27, 2021

Місцеві телеканали показують, як на берег стало викидати мертвих риб, черепах і інших морських мешканців. Змішання хімічних речовин з морською водою може завдати серйозної шкоди морським видам, а пластик для них і зовсім смертельний. Це також призведе до знищення коралових рифів, лагун і мангрових заростей.

Sharing as received: A turtle was found dead in the Hikkaduwa beach. It is unclear if the death was caused by pollution from the burning ship #MVXPressPearl Plastic from the ship was found washed ashore in the area today #Srilanka #lka #pollution https://t.co/kh8xNBIS71 pic.twitter.com/B6QiSvg1Or

— Easwaran Rutnam (@easwaranrutnam) May 29, 2021

Незважаючи на те, що влада активно намагаються очистити пляжі і навколишнє середовище від пластикового забруднення і хімічних відходів, на відновлення регіону можуть піти десятки років.