Суд признал бездействие А.Садового относительно Грибовицкой свалки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность городского головы г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовицкой свалки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской прокуратуры, передает УНН.
Как сообщал УНН, прокуратура области в прошлом году повторно подавала исковое заявление к мэру г. Львова и исполнительному комитету Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельности и обязательства к совершению действий.
Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки. В частности, обязано исполнительный комитет Львовского городского совета безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовицкую свалку.
В то же время, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельность относительно незакрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса и тому подобное. Учитывая это, прокуратурой области указанное решение было обжаловано в вышестоящей инстанции.
Следовательно, сегодня, 30 января, постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, судом признано противоправным бездействие городского головы г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона г. Львова, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса. В то же время городской голова г. Львова обязано обратиться с соответствующим ходатайством в органы, к компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, 30 мая в 15:20 вблизи села Збиранка Жовковского района Львовской области на территории полигона твердых бытовых отходов после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей.
31 мая на свалке во Львовской области были обнаружены тела трех спасателей. После этого на свалке продолжились работы по поиску работника Львовского коммунального предприятия, который, вероятно, может находится под завалом.
Впоследствии поисковые работы приостановили из-за угрозы оползня.