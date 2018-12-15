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Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Федеральный суд Северного округа Техаса признал противоречащей конституции систему льготного медицинского страхования Obamacare, принятую по инициативе 44-го президента США Барака Обамы. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает УНН со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Иск с требованием признать систему незаконной был подан ранее в этом году группой губернаторов и генпрокуроров ряда штатов из числа республиканцев. Действующая администрация президента Дональда Трампа прежде неоднократно настаивала на полной ликвидации Obamacare. В защиту нее выступали представители Демократической партии и властей ряда других штатов.

Согласно решению судьи Рида О’Коннора, Obamacare противоречит основному закону страны, поскольку в 2017 году американские законодатели упразднили одно из ключевых ее положений. Оно предполагало выплату штрафа в случае отсутствия медстраховки. Согласно постановлению, в связи с этим вся система является несостоятельной.

Трамп в связи с этим написал в Twitter: “Как я все время и предсказывал, Obamacare была отменена, поскольку является противоречащей конституции катастрофой”. Президент США выразил уверенность в том, что Конгресс взамен разработает новую, более эффективную систему.

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2018

Генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра в свою очередь написал в Twitter, что объединение штатов, выступающее в защиту Obamacare, оспорит решение суда. Как отмечают ведущие СМИ, вынесенное в пятницу постановление не окажет сразу же непосредственного влияния на систему здравоохранения. Судебные тяжбы вокруг Obamacare, которую неоднократно пытались отменить и ранее, вероятнее всего, будут идти в течение продолжительного времени и окончательное решение примет Верховный суд США.

Стоит напомнить, что Obamacare была проведена Обамой через Конгресс США с большим трудом. В 2010 году она обрела силу закона. В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии. Таким образом медстраховку получили миллионы американцев.

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