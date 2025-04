Суд у США визнав неконституційною реформу охорони здоров'я Обами

Позов з вимогою визнати систему незаконною був поданий раніше в цьому році групою губернаторів і генпрокурорів ряду штатів з числа республіканців. Діюча адміністрація президента Дональда Трампа раніше неодноразово наполягала на повній ліквідації Obamacare. На захист неї виступали представники Демократичної партії і влада низки інших штатів.

Згідно з рішенням судді Ріда О’Коннора, Obamacare суперечить основному закону країни, оскільки в 2017 році американські законодавці скасували одне з ключових її положень. Воно передбачало виплату штрафу в разі відсутності медстраховки. Згідно з постановою, в зв’язку з цим вся система є неспроможною.

Трамп в зв’язку з цим написав в Twitter: “Як я весь час і передбачав, Obamacare була скасована, оскільки є катастрофою, що суперечить конституції”. Президент США висловив упевненість в тому, що Конгрес натомість розробить нову, більш ефективну систему.

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 грудня 2018 р.

Генпрокурор Каліфорнії Хав’єр Бесерра в свою чергу написав в Twitter, що об’єднання штатів, що виступає на захист Obamacare, оскаржить рішення суду. Як відзначають провідні ЗМІ, винесена в п’ятницю постанова не матиме відразу ж безпосереднього впливу на систему охорони здоров’я. Судові тяжби навколо Obamacare, яку неодноразово намагалися скасувати і раніше, найімовірніше, будуть йти протягом тривалого часу і остаточне рішення прийме Верховний суд США.

Варто нагадати, що Obamacare була проведена Обамою через Конгрес США з великими труднощами. У 2010 році вона отримала силу закону. В рамках даної системи громадяни США були зобов’язані мати медичну страховку, а для малозабезпечених передбачалися субсидії. Таким чином медстраховку отримали мільйони американців.