По меньшей мере 33 ребенка пострадали в результате столкновения поезда и грузового автомобиля в волгоградской области рф, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Всего пострадавших - около 140. У большинства ушибы и порезы, первую помощь им оказали на месте.

Большинство детей из поезда - организованные группы, которые централизованно ехали в детские лагеря краснодарского края.

По данным SHOT, за рулем был 43-летний водитель. У него взяли анализы на запрещенные вещества. Он объяснил, что не смог затормозить перед поездом.

Напомним

Под российским волгоградом пассажирский поезд Казань-Адлер налетел на КАМАЗ. 9 вагонов сошло с рельсов.