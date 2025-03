Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

“Дэниел Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007 в фильме... No Time To Die. В прокате с 3 апреля 2020 в Великобритании и с 8 апреля — в США”, — написали авторы ленты.

Роль злодея в фильме исполнит Рами Малек, получивший в этом году “Оскар” в номинации “Лучший актер”. Официальному сообщению многие интернет-ресурсы выдвигали гипотезу о том, что новый эпизод бондианы выйдет под названием Shatterhand (“поразительная рука”).

В последнее время на создателей картины обрушился ряд неудач, в том числе травма, полученная в мае во время съемочного процесса исполнителем главной качестве — агента 007 — Дэниелом Крейгом, а также выход в августе прошлого года из картины режиссера Дэнни Бойла. Однако, по сообщениям ряда СМИ, новый Бонд сможет удивить зрителя рядом деталей. Согласно информации газеты The Son, приглашение сыграть роль в фильме получил наследник британского престола принц Чарльз, а компания Aston Martin уже приготовила для главного героя новый автомобиль, на этот раз электрический.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in... NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019