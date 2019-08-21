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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 72991 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124144 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124404 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127124 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129465 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Киев  •  УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Новая, 25-я часть британской киноэпопеи об агенте МИ-6 Джеймса Бонда выйдет на экраны под названием No Time To Die (“Нет времени умирать”). Об этом сообщается во вторник в официальном Twitter франшизы, передает УНН.

“Дэниел Крейг возвращается в роли Джеймса Бонда, агента 007 в фильме... No Time To Die. В прокате с 3 апреля 2020 в Великобритании и с 8 апреля — в США”, — написали авторы ленты.

Роль злодея в фильме исполнит Рами Малек, получивший в этом году “Оскар” в номинации “Лучший актер”. Официальному сообщению многие интернет-ресурсы выдвигали гипотезу о том, что новый эпизод бондианы выйдет под названием Shatterhand (“поразительная рука”).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агентом 007 в новом фильме о Бонде станет темнокожая женщина

В последнее время на создателей картины обрушился ряд неудач, в том числе травма, полученная в мае во время съемочного процесса исполнителем главной качестве — агента 007 — Дэниелом Крейгом, а также выход в августе прошлого года из картины режиссера Дэнни Бойла. Однако, по сообщениям ряда СМИ, новый Бонд сможет удивить зрителя рядом деталей. Согласно информации газеты The Son, приглашение сыграть роль в фильме получил наследник британского престола принц Чарльз, а компания Aston Martin уже приготовила для главного героя новый автомобиль, на этот раз электрический.

Напомним, автомобиль Джеймса Бонда выставят на торги.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in... NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019

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