Стала відомою назва нового фільму про Джеймса Бонда

“Деніел Крейг повертається в ролі Джеймса Бонда, агента 007 у фільмі ... No Time To Die. У прокаті з 3 квітня 2020 року у Великої Британії і з 8 квітня — в США”, — написали автори стрічки.

Роль лиходія у фільмі виконає Рамі Малек, що отримав в цьому році “Оскар” в номінації “Кращий актор”. До офіційного повідомлення багато інтернет-ресурси висували гіпотезу про те, що новий епізод бондіани вийде під назвою Shatterhand ( “разюча рука”).

Останнім часом на творців картини обрушився ряд невдач, в тому числі травма, отримана в травні під час знімального процесу виконавцем головної ролі — агента 007 — Деніелом Крейгом, а також вихід в серпні минулого року з картини режисера Денні Бойла. Проте, за повідомленнями ряду ЗМІ, новий Бонд зможе здивувати глядача низкою деталей. Згідно з інформацією газети The Son, запрошення зіграти роль у фільмі отримав спадкоємець британського престолу принц Чарльз, а компанія Aston Martin вже приготувала для головного героя новий автомобіль, на цей раз електричний.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019