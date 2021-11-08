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США призвали Беларусь прекратить "организацию" потоков мигрантов в Европу

Киев • УНН

 • 19196 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Соединенные Штаты призвали прекратить Беларусь "организовывать" приток мигрантов на польской границе, обвинив самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в "принуждении уязвимых людей". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

США призвали Беларусь прекратить "организацию" потоков мигрантов в Европу

Цитата

"Мы призываем режим (Лукашенко) немедленно прекратить свою кампанию по организации и принуждения потоков нелегальных мигрантов через свои границы в Европу, - сказал репортерам пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. - Соединенные Штаты решительно осуждают политическую эксплуатацию и принуждение режима Лукашенко уязвимых людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие режиму незаконных миграционных потоков через свои границы".

Детали

Европейский союз также обвинил Лукашенко в содействии потока мигрантов и беженцев, преимущественно из Ближнего Востока, в ответ на санкции, введенные Брюсселем.

НАТО также назвало "неприемлемым" использование Беларусью мигрантов для давления на ЕС, заявив, что обеспокоено "эскалацией" на границе с Польшей.

Польша, член ЕС и НАТО, в понедельник заявила, что отбила попытку сотен мигрантов незаконно пересечь ее границу с Беларусью.

Добавим

Белорусский государственный пограничный комитет подтвердил в понедельник, что много беженцев движется к польской границе, но заявил, что Варшава занимает "бесчеловечное отношение".

В понедельник польское правительство созвало кризисное совещание и направило в регион 12 тысяч военнослужащих.

Польша обвинила Беларусь в подталкивании мигрантов к границе, назвав это "враждебной деятельностью".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Facebook: "Польская граница-это не просто линия на карте. Граница священна - за нее пролита польская кровь!".

Польская пограничная служба также сообщила, что закрывает пограничный переход с Беларусью в Кузнице с утра вторника.

Правительство Лукашенко неоднократно отрицало создание мигрантского кризиса, обвиняя Запад в жестоком обращении с мигрантами.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicypic.twitter.com/kqCkLPdsiK

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 8, 2021

Migrants have destroyed the barbed wire fence and are shouting "Germany".#Polishborder guards cover the hole with a human shield.@Franakviacorka@PavelLatushka@A_Shraibman@Tsihanouskayapic.twitter.com/k9CD256UFP

— NEXTA (@nexta_tv)November 8, 2021

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