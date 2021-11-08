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США закликали Білорусь припинити "організацію" потоків мігрантів до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сполучені Штати закликали Білорусь припинити "організовувати" приплив мігрантів на польському кордоні, звинувативши самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у "примушенні вразливих людей". Про це пише УНН з посиланням на AFP.

США закликали Білорусь припинити "організацію" потоків мігрантів до Європи

Цитата

"Ми закликаємо режим (Лукашенко) негайно припинити свою кампанію щодо організації та примусу потоків нелегальних мігрантів через свої кордони до Європи, - сказав репортерам прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс. - Сполучені Штати рішуче засуджують політичну експлуатацію та примус режиму Лукашенка вразливих людей, а також бездушне та нелюдське сприяння режиму незаконних міграційних потоків через свої кордони".

Деталі

Європейський союз також звинуватив Лукашенка у сприянні потоку мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем.

НАТО також назвало "неприйнятним" використання Білоруссю мігрантів для тиску на ЄС, заявивши, що стурбоване "ескалацією" на кордоні з Польщею.

Польща, член ЄС та НАТО, у понеділок заявила, що відбила спробу сотень мігрантів незаконно перетнути її кордон з Білоруссю.

Додамо

Білоруський державний прикордонний комітет підтвердив у понеділок, що багато біженців рухається до польського кордону, але заявив, що Варшава займає "нелюдське ставлення".

У понеділок польський уряд скликав кризову нараду та направив до регіону 12 тисяч військовослужбовців.

Польща звинуватила Білорусь у підштовхуванні мігрантів до кордону, назвавши це "ворожою діяльністю".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Facebook: "Польський кордон - це не просто лінія на карті. Кордон священний - за нього пролита польська кров!".

Польська прикордонна служба також повідомила, що закриває прикордонний перехід із Білоруссю у Кузниці з ранку вівторка.

Уряд Лукашенка неодноразово заперечував створення мігрантської кризи, звинувачуючи Захід у жорстокому поводженні з мігрантами.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Migrants have destroyed the barbed wire fence and are shouting "Germany". #Polish border guards cover the hole with a human shield.@franakviacorka @PavelLatushka @A_Shraibman @Tsihanouskaya pic.twitter.com/k9CD256UFP

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

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