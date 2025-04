США закликали Білорусь припинити "організацію" потоків мігрантів до Європи

Цитата

"Ми закликаємо режим (Лукашенко) негайно припинити свою кампанію щодо організації та примусу потоків нелегальних мігрантів через свої кордони до Європи, - сказав репортерам прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс. - Сполучені Штати рішуче засуджують політичну експлуатацію та примус режиму Лукашенка вразливих людей, а також бездушне та нелюдське сприяння режиму незаконних міграційних потоків через свої кордони".

Деталі

Європейський союз також звинуватив Лукашенка у сприянні потоку мігрантів та біженців, переважно з Близького Сходу, у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем.

НАТО також назвало "неприйнятним" використання Білоруссю мігрантів для тиску на ЄС, заявивши, що стурбоване "ескалацією" на кордоні з Польщею.

Польща, член ЄС та НАТО, у понеділок заявила, що відбила спробу сотень мігрантів незаконно перетнути її кордон з Білоруссю.

Додамо

Білоруський державний прикордонний комітет підтвердив у понеділок, що багато біженців рухається до польського кордону, але заявив, що Варшава займає "нелюдське ставлення".

У понеділок польський уряд скликав кризову нараду та направив до регіону 12 тисяч військовослужбовців.

Польща звинуватила Білорусь у підштовхуванні мігрантів до кордону, назвавши це "ворожою діяльністю".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Facebook: "Польський кордон - це не просто лінія на карті. Кордон священний - за нього пролита польська кров!".

Польська прикордонна служба також повідомила, що закриває прикордонний перехід із Білоруссю у Кузниці з ранку вівторка.

Уряд Лукашенка неодноразово заперечував створення мігрантської кризи, звинувачуючи Захід у жорстокому поводженні з мігрантами.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Migrants have destroyed the barbed wire fence and are shouting "Germany". #Polish border guards cover the hole with a human shield.@franakviacorka @PavelLatushka @A_Shraibman @Tsihanouskaya pic.twitter.com/k9CD256UFP

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021