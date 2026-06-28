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США нанесли новые удары по военной инфраструктуре Ирана - командование

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Американские военные атаковали иранские объекты наблюдения, связи и ПВО. Это ответ на удар беспилотника по танкеру Kiku в Ормузском проливе.

США нанесли новые удары по военной инфраструктуре Ирана - командование

Американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после недавних ударов США в ответ на иранскую атаку на теплоходный танкер Ever Lovely, "Ирану был предоставлен шанс соблюдать соглашение о прекращении огня, но он решил не делать этого".

Его силы ... запустили ударный беспилотник-камикадзе, который поразил теплоходный танкер Kiku. Танкер под панамским флагом проходил вблизи Ормузского пролива с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти

- говорится в сообщении.

Указывается, что силы CENTCOM нанесли удары в качестве "прямого ответа на продолжение иранской агрессии против коммерческого судоходства: американские военные самолеты атаковали иранскую военную инфраструктуру наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, склады беспилотников и минные заградительные сооружения.

"Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается. Американские войска остаются бдительными, смертоносными и готовыми к применению", - добавили в CENTCOM.

Напомним

Соединенные Штаты потратили во время войны с Ираном такое количество крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет Patriot, что их полное восстановление займет несколько лет. Администрация президента Трампа уже обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительное финансирование на пополнение арсеналов.

Перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой после новых ударов и атак в Персидском заливе – Bloomberg27.06.26, 15:56 • 2726 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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