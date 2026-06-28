США нанесли новые удары по военной инфраструктуре Ирана - командование

Американские военные нанесли новые удары по нескольким целям в Иране. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), информирует УНН.

Отмечается, что после недавних ударов США в ответ на иранскую атаку на теплоходный танкер Ever Lovely, "Ирану был предоставлен шанс соблюдать соглашение о прекращении огня, но он решил не делать этого".

Его силы ... запустили ударный беспилотник-камикадзе, который поразил теплоходный танкер Kiku. Танкер под панамским флагом проходил вблизи Ормузского пролива с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти