Дело Скрипаля: названо 9 стран, которые не выслали российских дипломатов

По его словам, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня к списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал УНН, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Latest update: 27 countries. 144 RU intelligence agents expelled. New on the list: Moldova - 3; Australia - 2; Belgium - 1; Ireland - 1. #SalisburyAttack pic.twitter.com/SdaOeNuYt0

- Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 марта 2018