Справа Скрипаля: названо 9 країн, які не вислали російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Лише 9 країн Європейського Союзу сьогодні не оголосили про видворення російських дипломатів зі своєї території. Список країн, які оголосили про рішення вислати працівників російських дипустанов, поповнили Бельгія та Ірландія, написав в своєму Twitter голова відділу ОБСЄ та Східної безпеки при Міністерстві закордонних справ Республіки Польща Домінік П. Янковський, передає УНН.
За його словами, наразі 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку долучились Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.
Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.
Як повідомляв УНН, 26 березня 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Британії.
Latest update: 27 countries. 144 RU intelligence agents expelled. New on the list: Moldova - 3; Australia - 2; Belgium - 1; Ireland - 1. #SalisburyAttack pic.twitter.com/SdaOeNuYt0— Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 березня 2018 р.