Справа Скрипаля: названо 9 країн, які не вислали російських дипломатів

За його словами, наразі 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку долучились Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Як повідомляв УНН, 26 березня 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Британії.

Latest update: 27 countries. 144 RU intelligence agents expelled. New on the list: Moldova - 3; Australia - 2; Belgium - 1; Ireland - 1. #SalisburyAttack pic.twitter.com/SdaOeNuYt0

— Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) 27 березня 2018 р.