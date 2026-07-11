Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций
Киев • УНН
Spotify внедрил новые опции управления для Release Radar на мобильных устройствах и компьютерах. Обновление позволяет сужать рекомендации, выбирая до пяти опций, таких как «Откройте для себя новых исполнителей».
Spotify обновил Release Radar, добавив усовершенствованные элементы управления для сужения рекомендаций, чтобы предлагать больше музыки, которая может соответствовать вашему вкусу, пишет УНН со ссылкой на Engadget.
Детали
Сервис сейчас внедряет новые элементы управления на мобильных устройствах и компьютерах.
Вы узнаете, что они уже доступны для вас, если увидите новые опции, которые можете выбрать прямо в верхней части вашего плейлиста Release Radar. Эти опции включают "Откройте для себя новых исполнителей", "Выбор редакции", "Легкое прослушивание" и "Поп", среди других вариантов. Вы увидите до пяти опций одновременно в верхней части вашего плейлиста.
Помимо внедрения новых элементов управления, Spotify в целом улучшил систему рекомендаций Release Radar. Сервис также предоставил плейлисту новый вид с новой обложкой и заголовком.
Компания запустила Release Radar еще в 2016 году как еще один способ открыть для себя новую музыку или исполнителей. Он выпускает новый плейлист каждую пятницу, содержащий до двух часов музыки, которую вы можете слушать. Эта функция служит своеобразным персонализированным микстейпом с новой музыкой от исполнителей, на которых вы уже подписаны, а также новыми треками других исполнителей, которые вам могут понравиться. Эти обновления позволят вам еще больше настроить плейлист, если вы хотите уменьшить вероятность попадания в него треков, которые вам обычно не нравятся.
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