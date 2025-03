Наблюдатель ОБСЕ отдал воинское приветствие террористу "ЛНР"

"Возможно, в СММ ОБСЕ является объяснение того, почему ее" гражданский наблюдатель "отдает воинское приветствие боевику ЛНР", - отметил Рюпке.

Кроме того, так называемая "Народная милиция ЛНР" обнародовала видео, где видно, как представитель СММ ОБСЕ обнимается и любезно общается с террористом "ЛНР".

Maybe the @OSCE_SMM can explain why its "civilian monitor" performs a military salute to the #LNR war criminal commander ?! pic.twitter.com/BkbFPPQMjZ

- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 25 ноября 2017 г.

Также отмечается, что 25 ноября боевики передали тела трех бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 23 ноября, представителям Министерства обороны Украины. Как утверждают террористы, украинские военные подорвались на мине.

Напомним, ОБСЕ показала видео мощных обстрелов в одной из "горячих точек" на Донбассе.