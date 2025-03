Спостерігач ОБСЄ віддав військове вітання терористу "ЛНР"

"Можливо, у СММ ОБСЄ є пояснення того, чому її "цивільний спостерігач" віддає військове вітання бойовикові ЛНР", – зауважив Рюпке.

Крім того, так звана "Народна міліція ЛНР" оприлюднила відео, де видно, як представник СММ ОБСЄ обіймається та люб'язно спілкується з терористом "ЛНР".

Також зазначається, що 25 листопада бойовики передали тіла трьох бійців ВСУ, які загинули на Донбасі 23 листопада, представникам Міністерства оборони України. Як стверджують терористи, українські військові підірвалися на міні.

Maybe the @OSCE_SMM can explain why its "civilian monitor" performs a military salute to the #LNR war criminal commander?! pic.twitter.com/BkbFPPQMjZ

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 25 ноября 2017 г.

Нагадаємо, ОБСЄ показала відео потужних обстрілів в одній з "гарячих точок" на Донбасі.