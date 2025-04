SpaceX перенесла запуск секретного американского спутника-шпиона

"Для дополнительного времени для подготовки, теперь запуск Falcon 9 NROL-108 запланирован на субботу, 19 декабря", - сообщила компания.

Ранее запланированный запуск Falcon 9 с секретным спутником-шпионом для Национального разведывательного управления США NROL-108 был отменен из-за проблем с давлением в ускорителе ракеты - а именно, из-за высокого давления в ускорителе второй ступени, сообщает Space.com.

Ранее SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7.

Watch Falcon 9 launch NROL-108 to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/AyaLFPYpRx

- SpaceX (@SpaceX) December 17, 2020

To allow additional time for checkouts, now targeting Saturday, December 19 for Falcon 9's launch of NROL-108 https://t.co/bJFjLCzWdK

- SpaceX (@SpaceX) December 18, 2020