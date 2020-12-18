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SpaceX перенесла запуск секретного американського супутника-шпигуна

Київ • УНН

 • 19591 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9 з секретним супутником-шпигуном для Національного розвідувального управління США на 19 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення компанії в Twitter.

SpaceX перенесла запуск секретного американського супутника-шпигуна

"Для додаткового часу для підготовки, тепер запуск Falcon 9 NROL-108 запланований на суботу, 19 грудня", - повідомила компанія.

Раніше запланований запуск Falcon 9 з секретним супутником-шпигуном для Національного розвідувального управління США NROL-108 був скасований через проблеми з тиском в прискорювачі ракети - а саме, через високий тиск в прискорювачі другого ступеня, повідомляє Space.com.

Раніше SpaceX вивела на орбіту американський супутник SXM-7.

Watch Falcon 9 launch NROL-108 to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/AyaLFPYpRx

— SpaceX (@SpaceX) December 17, 2020

To allow additional time for checkouts, now targeting Saturday, December 19 for Falcon 9’s launch of NROL-108 https://t.co/bJFjLCzWdK

— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2020

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