SpaceX перенесла запуск секретного американського супутника-шпигуна

"Для додаткового часу для підготовки, тепер запуск Falcon 9 NROL-108 запланований на суботу, 19 грудня", - повідомила компанія.

Раніше запланований запуск Falcon 9 з секретним супутником-шпигуном для Національного розвідувального управління США NROL-108 був скасований через проблеми з тиском в прискорювачі ракети - а саме, через високий тиск в прискорювачі другого ступеня, повідомляє Space.com.

Раніше SpaceX вивела на орбіту американський супутник SXM-7.

