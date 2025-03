SpaceX перенесла старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками

“Отказываемся от сегодняшнего запуска десятой группировки Starlink, чтобы уделить больше времени проверкам”, — указывается в сообщении SpaceX. Представители компании отметили, что новые сроки запуска будут обнародованы позднее.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 по киевскому времени). Ранее сроки запуска также несколько раз переносились. Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть на контрактной основе выведены два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range

