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SpaceX перенесла старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter компании, передает УНН.

“Отказываемся от сегодняшнего запуска десятой группировки Starlink, чтобы уделить больше времени проверкам”, — указывается в сообщении SpaceX. Представители компании отметили, что новые сроки запуска будут обнародованы позднее.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 по киевскому времени). Ранее сроки запуска также несколько раз переносились. Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть на контрактной основе выведены два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range

— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

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