SpaceX перенесла старт ракети-носія Falcon 9 з супутниками

“Відмовляємося від сьогоднішнього запуску десятого угруповання Starlink, щоб приділити більше часу перевіркам”, — вказується в повідомленні SpaceX. Представники компанії відзначили, що нові терміни запуску будуть оприлюднені пізніше.

Ракета-носій Falcon 9 повинна була стартувати з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 10:54 за часом Східного узбережжя США (17:54 за київським часом). Раніше терміни запуску також кілька разів переносилися. Разом з 57 супутниками Starlink на орбіту повинні бути на контрактній основі виведені два супутника компанії BlackSky.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв’язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

