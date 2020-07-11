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SpaceX перенесла старт ракети-носія Falcon 9 з супутниками

SpaceX перенесла старт ракети-носія Falcon 9 з супутниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Американська компанія SpaceX відклала на невизначений термін запуск ракети-носія Falcon 9 з черговим угрупованням мікросупутників Starlink. Відповідну заяву опубліковано в суботу в Twitter компанії, передає УНН.

“Відмовляємося від сьогоднішнього запуску десятого угруповання Starlink, щоб приділити більше часу перевіркам”, — вказується в повідомленні SpaceX. Представники компанії відзначили, що нові терміни запуску будуть оприлюднені пізніше.

Ракета-носій Falcon 9 повинна була стартувати з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) о 10:54 за часом Східного узбережжя США (17:54 за київським часом). Раніше терміни запуску також кілька разів переносилися. Разом з 57 супутниками Starlink на орбіту повинні бути на контрактній основі виведені два супутника компанії BlackSky.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв’язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

Standing down from today’s launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range

— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

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