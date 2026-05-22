Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига
Эксклюзив
21 мая, 15:59
Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 лет
21 мая, 15:02
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
21 мая, 13:36
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
21 мая, 12:20
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Эксклюзив
21 мая, 11:41
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Эксклюзив
21 мая, 08:25
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
21 мая, 07:18
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
21 мая, 07:00
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
20 мая, 17:33
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Совместные ядерные учения подчеркнули зависимость беларуси от рф — ISW

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

рф и беларусь завершили ядерные учения с использованием систем Искандер-М. ISW отмечает усиление фактического контроля кремля над минском.

Совместные ядерные учения подчеркнули зависимость беларуси от рф — ISW

россия и беларусь завершили совместные ядерные учения 21 мая, что подчеркнуло способность рф использовать минск для будущих военных операций и углубления фактического контроля кремля над беларусью. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 21 мая председательствовали на втором этапе совместных российско-белорусских ядерных учений.

При этом министерство обороны россии заявило, что российские войска доставили ядерные боеприпасы в беларусь, а белорусские войска отрабатывали получение, оснащение и перемещение специализированных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы "Искандер-М"

- отмечают авторы.

лукашенко заявил, что беларусь "не собирается втягиваться в войну" против Украины21.05.26, 17:02 • 2996 просмотров

Они подчеркивают, что путин заявил, что россия и беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году, которые могут "впервые включать ядерный компонент".

Учения с российским ядерным оружием, развернутым на территории беларуси, подчеркивают, в какой степени россия поглотила беларусь под свой фактический контроль. В Конституции беларуси ранее отмечалось, что беларусь является неядерным государством, но беларусь внесла изменения в свою конституцию в 2022 году, отказавшись от нейтралитета и неядерного статуса страны, вероятно, под давлением кремля и влиянием на принятие решений

- считают в ISW.

Там оценивают, что российско-белорусские учения отражают ухудшение суверенитета беларуси и расширение возможностей россии использовать беларусь как плацдарм для собственных военных целей.

Напомним

россия продемонстрировала, как она утверждает, кадры доставки ядерных боеголовок в том числе в беларусь в рамках крупных ядерных учений, проходящих в россии и беларуси.

рф проводит неоглашенные ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от слабости на фронте — ISW20.05.26, 07:31 • 4554 просмотра

Вадим Хлюдзинский

