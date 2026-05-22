Совместные ядерные учения подчеркнули зависимость беларуси от рф — ISW
Киев • УНН
рф и беларусь завершили ядерные учения с использованием систем Искандер-М. ISW отмечает усиление фактического контроля кремля над минском.
россия и беларусь завершили совместные ядерные учения 21 мая, что подчеркнуло способность рф использовать минск для будущих военных операций и углубления фактического контроля кремля над беларусью. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин и самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 21 мая председательствовали на втором этапе совместных российско-белорусских ядерных учений.
При этом министерство обороны россии заявило, что российские войска доставили ядерные боеприпасы в беларусь, а белорусские войска отрабатывали получение, оснащение и перемещение специализированных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы "Искандер-М"
Они подчеркивают, что путин заявил, что россия и беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году, которые могут "впервые включать ядерный компонент".
Учения с российским ядерным оружием, развернутым на территории беларуси, подчеркивают, в какой степени россия поглотила беларусь под свой фактический контроль. В Конституции беларуси ранее отмечалось, что беларусь является неядерным государством, но беларусь внесла изменения в свою конституцию в 2022 году, отказавшись от нейтралитета и неядерного статуса страны, вероятно, под давлением кремля и влиянием на принятие решений
Там оценивают, что российско-белорусские учения отражают ухудшение суверенитета беларуси и расширение возможностей россии использовать беларусь как плацдарм для собственных военных целей.
Напомним
россия продемонстрировала, как она утверждает, кадры доставки ядерных боеголовок в том числе в беларусь в рамках крупных ядерных учений, проходящих в россии и беларуси.
