лукашенко заявил, что беларусь "не собирается втягиваться в войну" против Украины

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что беларусь не планирует вступать в войну против Украины, если не будет "агрессии" против белорусской территории. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает УНН.

Комментируя заявления Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного втягивания беларуси в войну, лукашенко заявил, что минск будет воевать только в случае нападения.

Что касается заявлений о том, что беларусь будет втянута в войну – я только что сказал: это возможно только в одном случае – если против нашей территории будет совершена агрессия. И тогда мы уже будем вместе защищать наше Отечество – от Бреста до Владивостока, где расположены два государства