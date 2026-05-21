лукашенко заявил, что беларусь "не собирается втягиваться в войну" против Украины

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что беларусь не планирует вступать в войну против Украины, если не будет "агрессии" против белорусской территории. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает УНН.

Детали

Комментируя заявления Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного втягивания беларуси в войну, лукашенко заявил, что минск будет воевать только в случае нападения.

Что касается заявлений о том, что беларусь будет втянута в войну – я только что сказал: это возможно только в одном случае – если против нашей территории будет совершена агрессия. И тогда мы уже будем вместе защищать наше Отечество – от Бреста до Владивостока, где расположены два государства 

– сказал лукашенко.

Он также подчеркнул, что беларусь "не собирается втягиваться в войну в Украине".

В этом нет никакой необходимости – ни гражданской, ни военной 

– заявил он.

Кроме того, лукашенко заявил о готовности к переговорам с Зеленским.

Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то – пожалуйста, мы открыты к этому. В любой точке – Украины или беларуси – я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений 

– сказал Лукашенко.

